Як обрати безпечні м'ясні консерви в магазині, щоб не отруїтися

У магазині можна купити різноманітну м'ясну консервацію. Зокрема, коли не має можливості готувати зі свіжих продуктів, варто знати як обрати якісну консерву, щоб не отруїтися.

Про це повідомила нутриціолог та дієтолог Галина Сеник в Instagram .

Постукайте по кришці

Перш ніж купувати консерви в магазині, потрібно постукати по кришці. Глухий звук є ознакою наявності повітря, що може сприяти розмноженню шкідливих бактерій.

Дата виготовлення

Дієтолог каже, що потрібно уважно оглянути дату виробництва та термін придатності консерви, щоб не купити прострочений продукт. А це своєю чергою допоможе уникнути отруєння.

Склад

За ДСТУ у складі м'яких консервах повинно бути тільки м'ясо, спеції, вода і жир. А в консерви, які виготовлені за ТУ, виробник може додавати додаткові інгредієнти.

Тому варто купувати якісні консерви зі зрозумілим та простим складом.

Зовнішній вигляд

Банки у фабричних консервів повинні бути гладенькими, без тріщин, деформацій, іржі та чорних плям. Допускаються незначні вм’ятини, матовість та сліди від обладнання. Будь-які пошкодження можуть спровокувати зростання шкідливих мікроорганізмів, що спричиняє небезпеку для життя та здоров'я людини.

Також неприпустимо, щоб кришка була здутою. В разі недостатньої стерилізації банок, порушення режиму температури або порушення герметичності банок у них після стерилізації відбувається посилений ріст мікроорганізмів.

Для довготривалого зберігання уникайте купівлі консервації на стихійних ринках та в магазинах без належних умов зберігання.