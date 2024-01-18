Як вибрати в магазині якісний оселедець, щоб не отруїтися

Оселедець - це дуже смачна та корисна риба, в якій дуже багато жирних кислот Омега 3. Але через несвіжу рибу можна отруїтися та зіпсувати собі весь день.
Як вибрати в магазині якісний оселедець, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
У матеріалі були використані дані з сайтів Корисні поради, програми "Все буде добре".
Експерти радять купувати рибу з головою і в першу чергу звертати увагу на очі, зябра і луску. Бажано рибу помацати, натиснувши на бік тушки пальцем. Якщо ямка розпрямиться протягом декількох секунд - риба свіжа.
При покупці оселедця зверніть увагу на такі фактори:
Дуже важливо знати, що ні в якому разі не можна брати оселедець із жовтими плямами або білим нальотом на лусці, якщо є неприємний кислий запах, луска липка або дуже слизька. Це означає, що риба не свіжа і призведе до отруєння!
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