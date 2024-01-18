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Як вибрати в магазині якісний оселедець, щоб не отруїтися

Фото: Як вибрати в магазині оселедець (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Оселедець - це дуже смачна та корисна риба, в якій дуже багато жирних кислот Омега 3. Але через несвіжу рибу можна отруїтися та зіпсувати собі весь день.

Як вибрати в магазині якісний оселедець, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

У матеріалі були використані дані з сайтів Корисні поради, програми "Все буде добре".

Як вибрати свіжий оселедець в магазині

Експерти радять купувати рибу з головою і в першу чергу звертати увагу на очі, зябра і луску. Бажано рибу помацати, натиснувши на бік тушки пальцем. Якщо ямка розпрямиться протягом декількох секунд - риба свіжа.

При покупці оселедця зверніть увагу на такі фактори:

  • У свіжої риби зябра будуть темно-червоного кольору, а їх консистенція пружною.
  • Запах свіжої риби не повинен бути гнильним.
  • Очі свіжовиловленого оселедця будуть червоними і чистими (не каламутними).
  • Тушка риби повинна бути пружною, без нальоту і тріщин.
  • Термін зберігання солоного оселедця не повинен перевищувати 1 місяць.

Якщо купуєте оселедець у вакуумі

  • дивіться на етикетку - у складі мають бути тільки риба, сіль і спеції, жодних консервантів;
  • зверніть увагу на термін придатності;
  • упаковка має бути цілою - від купівлі риби в пошкодженій або здутій упаковці краще відмовитися.

Дуже важливо знати, що ні в якому разі не можна брати оселедець із жовтими плямами або білим нальотом на лусці, якщо є неприємний кислий запах, луска липка або дуже слизька. Це означає, що риба не свіжа і призведе до отруєння!

 

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рибаЗдорове харчування