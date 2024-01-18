Как выбрать в магазине качественную селедку, чтобы не отравиться

Сельдь - это очень вкусная и полезная рыба, в которой очень много жирных кислот Омега 3. Но из-за несвежей рыбы можно отравиться и испортить себе весь день.
Как выбрать в магазине качественную сельдь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В материале были использованы данные с сайтов Полезные советы, программы "Все буде добре".
Эксперты советуют покупать рыбу с головой и в первую очередь обращать внимание на глаза, жабры и чешую. Желательно пощупать рыбу, нажав на сторону тушки пальцем. Если ямка распрямится в течение нескольких секунд – рыба свежая.
При покупке сельди обратите внимание на следующие факторы:
Очень важно знать, что ни в коем случае нельзя брать селедку с желтыми пятнами или белым налетом на чешуе, если есть неприятный кислый запах, чешуя липкая или очень скользкая. Это значит, что рыба не свежая и приведет к отравлению!
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