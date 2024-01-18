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Как выбрать в магазине качественную селедку, чтобы не отравиться

Четверг 18 января 2024 08:29
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Как выбрать в магазине качественную селедку, чтобы не отравиться Фото: Как выбрать в магазине сельдь (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Сельдь - это очень вкусная и полезная рыба, в которой очень много жирных кислот Омега 3. Но из-за несвежей рыбы можно отравиться и испортить себе весь день.

Как выбрать в магазине качественную сельдь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В материале были использованы данные с сайтов Полезные советы, программы "Все буде добре".

Как выбрать свежую сельдь в магазине

Эксперты советуют покупать рыбу с головой и в первую очередь обращать внимание на глаза, жабры и чешую. Желательно пощупать рыбу, нажав на сторону тушки пальцем. Если ямка распрямится в течение нескольких секунд – рыба свежая.

При покупке сельди обратите внимание на следующие факторы:

  • У свежей рыбы жабры будут темно-красного цвета, а их консистенция упругой.
  • Запах свежей рыбы не должен быть гнилостным.
  • Глаза свежевыловленной сельди будут красными и чистыми (не мутными).
  • Тушка рыбы должна быть упругой, без налета и трещин.
  • Срок хранения соленой сельди не должен превышать 1 месяц.

Если покупаете сельдь в вакууме

  • смотрите на этикетку - в составе должны быть только рыба, соль и специи, никаких консервантов;
  • обратите внимание на срок годности;
  • упаковка должна быть целой - от покупки рыбы в поврежденной или вздутой упаковке лучше отказаться.

Очень важно знать, что ни в коем случае нельзя брать селедку с желтыми пятнами или белым налетом на чешуе, если есть неприятный кислый запах, чешуя липкая или очень скользкая. Это значит, что рыба не свежая и приведет к отравлению!

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