Як вибрати корисні солодощі для дітей на Миколая: 5 порад від лікарів

Як вибрати корисні солодощі для дітей

"Цьогоріч новорічні свята не будуть такими як завжди. Ми живемо в час війни, вечори проводимо при свічках і під звуки повітряних тривог. А діти - просять замість іграшок перемогу, повернутися додому чи повернення з війни батьків. Звісно, Святий Миколай не всесильний. Проте, малеча хоча б без солодких подарунків не залишиться", - йдеться у повідомленні.

Вибрати корисні солодощі для дітей допоможуть наступні поради:

Замініть шоколад на цукерки з пастили із натурального соку, без цукру.

Замість цукрових льодяників, подаруйте будь-які сухофрукти без додавання цукру.

Пакетований сік чи газовані солодкі напої краще замінити на натуральний морс чи ягідно-фруктовий чай.

Уникайте обробленої та смаженої їжі, як-то пончики та випічка - бісквіти, пиріжки, печиво, крекери, вафлі тощо. Натомість краще порадуйте дітей свіжими фруктами - яблуками, мандаринами, хурмою, або замороженими чи консервованими фруктами в соку.

Якщо все ж будете дарувати солодке, переконайтеся, що продукт має низький вміст цукру.

Дітям від 2 до 18 років можна вживати не більше 25 грамів цукру на добу. А от до 2 років не рекомендують взагалі давати солодке.

Важливо пам’ятати, що цукор може бути навіть у тих продуктах, які асоціюються зі здоровим харчуванням. Це стосується йогуртів і соків. Зважайте на це, коли формуєте раціон дитини.

Зменшуйте споживання "вільного" цукру. Саме через нього найчастіше з'являється зайва вага. Він також може спричинити порушення обміну речовин, а ще загрожує розвитком цукрового діабету та серцево-судинних захворювань. Саме солодощі є найпоширенішою причиною карієсу зубів.