Как выбрать полезные сладости для детей на Николая: 5 советов от врачей

В канун Святого Николая родители готовят подарки для малышей. Традиционно вместе с игрушками радуют детей и сладостями. Однако даже в праздник не следует забывать о вреде избыточного количества сахара, который содержат привычные конфеты и шоколадки.
О том, как выбрать полезные сладости для детей в праздник, объясняют на странице Центра общественного здоровья в Facebook.
"В этом году новогодние праздники не будут такими как всегда. Мы живем во время войны, вечера проводим при свечах и под звуки воздушных тревог. А дети - просят вместо игрушек победу, вернуться домой или возвращение с войны родителей. Конечно, Святой Николай не всесилен. Однако, малыши хотя бы без сладких подарков не останутся", - говорится в сообщении.
Выбрать полезные сладости для детей помогут следующие советы:
Детям от 2 до 18 лет можно употреблять не более 25 г сахара в сутки. А вот до 2 лет не рекомендуют вообще давать сладкое.
Важно помнить, что сахар может быть даже в продуктах, которые ассоциируются со здоровым питанием. Это касается йогуртов и соков. Учитывайте это, когда формируете рацион ребенка.
Уменьшайте потребление "свободного" сахара. Именно из-за него чаще всего появляется избыточный вес. Он также может повлечь за собой нарушение обмена веществ, а также грозит развитием сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Именно сладости являются самой распространенной причиной кариеса зубов.
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