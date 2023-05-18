Як вибрати якісну та нешкідливу ковбасу, не відходячи від прилавка: дієві поради

Варена ковбаса

Колір

Звертайте увагу на цей фактор першою чергою. Ковбаса повинна складатися з м'яса, а відповідно варена ковбаса - з вареного м'яса. Воно не може бути яскраво-рожевого або іншого невластивого кольору. Варена ковбаса повинна мати сірий або світло-сірий відтінок.

Пакування

Воно повинне бути сухим та еластичним. У свіжих ковбас оболонка щільно прилягає до фаршу. Крім того, не повинно бути ніяких дефектів: здуття, плям, деформації.

Натуральність фаршу

Часто виробники замінюють натуральний м'ясний фарш на механічну обвалку м'яса. Простіше кажучи, це спресовані кістки із залишками м'яса. Їх перетворюють на пюре, яке змішують із соєю. Проте не завжди виробники вказують про це на етикетці.

Дієві поради, як вибрати якісний ковбасний виріб (фото: Freepik)

Копчена ковбаса

Зріз

Звертайте увагу на те, щоб зріз був сухим, гладким і рівномірним. Якщо в ковбасі містяться шматки сала, тоді воно не повинне бути жовтуватим, коричневим або іншого неприродного кольору.

Пакування

Знову добре огляньте пакування. Якщо оболонка пружна, то в ковбасі багато води, якої там не повинно бути. На сирокопчених ковбасах може бути біла цвіль, яка не потрапила під оболонку. Колір цвілі також може відрізнятися залежно від способу копчення продукту.

Текстура

Копчена ковбаса повинна бути твердою та щільною. Якщо м'ясо легко мнеться пальцями, це означає, що продукт виготовлений неякісно.

Склад

Запам'ятайте: чим менше інгредієнтів у ковбасі, тим якіснішою вона є. Ідеально, якщо це будуть лише м'ясо та спеції. Добавка "глюконо-дельта-лактон", яка на упаковуванні позначається як Е575, прискорює терміни дозрівання продукту штучним шляхом.

До речі, за цими ж принципами можна перевіряти й сиров'ялені ковбаси.