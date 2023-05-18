Как выбрать качественную и невредную колбасу, не отходя от прилавка: действенные советы

Вареная колбаса

Цвет

Обращайте внимание на этот фактор в первую очередь. Колбаса должна состоять из мяса, а соответственно вареная колбаса - из вареного мяса. Оно не может быть ярко-розового или другого несвойственного цвета. Вареная колбаса должна иметь серый или светло-серый оттенок.

Упаковка

Она должна быть сухой и эластичной. В свежих колбасах оболочка плотно прилегает к фаршу. Кроме того, не должно быть никаких дефектов: вздутия, пятен, деформации.

Естественность фарша

Зачастую производители заменяют натуральный мясной фарш на механическую обвалку мяса. Проще говоря, это спрессованные кости с остатками мяса. Их превращают в пюре, которое смешивают с соей. Однако не всегда производители указывают это на этикетке.

Как выбрать качественное колбасное изделие (фото: Freepik)

Копченая колбаса

Срез

Обращайте внимание на то, чтобы срез был сухим, гладким и равномерным. Если в колбасе содержатся куски сала, то оно не должно быть желтоватым, коричневым или другого неестественного цвета.

Упаковка

Снова хорошо осмотрите упаковку. Если оболочка упругая, то в колбасе много воды, которой там не должно быть. На сырокопченых колбасах может быть белая плесень, не попавшая под оболочку. Цвет плесени может отличаться в зависимости от способа копчения продукта.

Текстура

Копченая колбаса должна быть жесткой и плотной. Если мясо легко мнется пальцами, значит продукт изготовлен некачественно.

Состав

Запомните: чем меньше ингредиентов в колбасе, тем качественнее она. Идеально, если это будет только мясо и специи. Добавка "глюконо-дельта-лактон", которая на упаковке обозначается как Е575, ускоряет сроки созревания продукта искусственным путем.

Кстати, по этим же принципам можно проверять и сыровяленые колбасы.