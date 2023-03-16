Як вибрати якісну каву: у зернах або розчинну

Якісна кава у зернах

Натуральна кава - це унікальний продукт, який не тільки подарує приємні відчуття під час вживання напою, а й додасть бадьорості та сил. Деколи виробники додають у каву багато різних домішок та добавок, щоб видати продукт за якісний.

Ознаки якості натуральної кави у зернах

Великі зерна однакового розміру

Насичений аромат без запаху кислинки чи гіркоти

Маслянисті сліди на пальцях після тертя об зерно

Шматочки плівки у борозенці зерна

Відсутність коричневих слідів на папері, де лежала кава

Бариста з досвідом поділилися і своїм лайфхаком, який допоможе визначити гарну каву у зернах. Візьміть кілька зерен і вдарте по них чимось важким. Якщо кава натуральна, то зерна розколються на частини. Неякісний чи штучний продукт розсиплеться у труху.

Якісна кава розчинна

Не менш популярна у кавоманів і розчинна кава. Її швидше і легше приготувати, а ще вона значно дешевша, ніж кава у зернах.

Ознаки якісного напою

Продають у зип-упаковці, яка захищає продукт від вологи та сонячних променів.

Колір кави – рівномірний, коричневий і немає білих вкраплень.

Аромат яскравий та насичений – немає запаху хліба чи жолудів.

А є й інший спосіб перевірити такий вид кави на якість. Налийте в склянку холодну воду, киньте туди ложку розчинної кави та розмішайте.

Якісний напій повністю розчиниться, а цикорій та інші варіанти підробки осядуть на дно склянки.