Як вибрати якісну каву: у зернах або розчинну

Кава - один із найпопулярніших напоїв у всьому світі. Її готують у кавомашинах, заварюють у турці, заливають окропом розчинний варіант, змішують з різними добавками або ж купують у найближчому кафе.
Зазвичай кавомани вибирають одну-дві марки улюбленого напою та купують їх постійно. Але як вибрати каву, якщо ви хочете спробувати щось нове чи вашої марки немає у продажу?
Як вибрати якісну каву в зернах чи розчинну, розповіли в Уніані.
Натуральна кава - це унікальний продукт, який не тільки подарує приємні відчуття під час вживання напою, а й додасть бадьорості та сил. Деколи виробники додають у каву багато різних домішок та добавок, щоб видати продукт за якісний.
Ознаки якості натуральної кави у зернах
Бариста з досвідом поділилися і своїм лайфхаком, який допоможе визначити гарну каву у зернах. Візьміть кілька зерен і вдарте по них чимось важким. Якщо кава натуральна, то зерна розколються на частини. Неякісний чи штучний продукт розсиплеться у труху.
Не менш популярна у кавоманів і розчинна кава. Її швидше і легше приготувати, а ще вона значно дешевша, ніж кава у зернах.
Ознаки якісного напою
А є й інший спосіб перевірити такий вид кави на якість. Налийте в склянку холодну воду, киньте туди ложку розчинної кави та розмішайте.
Якісний напій повністю розчиниться, а цикорій та інші варіанти підробки осядуть на дно склянки.
До речі, раніше ми писали про те, як зрозуміти, чи гарна вам каву заварили бариста.
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