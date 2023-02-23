Як зрозуміти, хорошу вам каву заварили чи ні: зверніть увагу на ці нюанси
Культура кави в Україні розвивається і в багатьох містах відбувається прямо кавовий бум. Купити філіжанку ароматного напою можна практично на кожному кутку, а серед закладів переважають кафе, де подають сотні напоїв на основі кави.
Як зрозуміти, що бариста заварив вам гарну каву – читайте у матеріалі нижче.
Що потрібно знати про сорти кави
Існує два основних сорти кави - це арабіка та робуста. Арабіка має м'який насичений смак і трохи менше кофеїну. Арабіка надає напою характерної та приємної кислинки. У ній багато ефірних олій і цей сорт більш вимогливий у вирощуванні, а відповідно – він дорожчий.
У робусти більш терпкий і менш насичений смак, а вміст кофеїну вищий. Цей сорт додає напою характерну гіркуватість.
Для комерційних цілей зазвичай використовують поєднання арабіки та робусти. І часті мікси складають із кави з різних регіонів, оскільки смак може відрізнятися.
Які відтінки смаку мають бути у кави
Існує 4 загальноприйнятих відтінки, які містяться в будь-якому сорті кави:
- Квіткові тони
- Фруктові
- Приправ
- Хлібні
Ще кава має три ступені обсмажування: темна, середня та світла. Неякісні зерна зазвичай засмажують до дуже темних відтінків, майже до чорноти. При цьому напій має гіркоту, смак паленого цукру, дуже темний відтінок.
Ще один важливий нюанс - після того, як було відкрито герметичне пакування кави, напій потрібно вжити протягом трьох місяців. Після - губиться аромат, смак і всі відтінки.
Справжній смак кави
Ідеальний еспресо повинен мати приємну гіркуватість, потім злегка дати кислинку, а після - залишити приємний післясмак. Залежно від сортів кави, напій може давати більш насичену кислинку або більш насичену гіркуватість.
Приготувати ідеальний капучино може лише фахівець й місць, де вам подадуть напій, зроблений за всіма правилами – небагато. Найчастіші помилки: суха пухирчаста піна окремо від кави, молоко неправильної температури, неправильний розрахунок інгредієнтів.
Молоко для капучіно має бути збите ідеально, без бульбашок. Його потрібно на порцію трохи не більш як 150-160 мл і температура не має перевищувати 75 градусів. Піна має бути рівномірною та її не повинно бути дуже багато. За густотою вона має витримувати ложку цукру.
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