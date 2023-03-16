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Як вибрати якісну каву: у зернах або розчинну

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Четвер 16 березня 2023 13:34
Як вибрати якісну каву: у зернах або розчинну Як вибрати якісну каву (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Кава - один із найпопулярніших напоїв у всьому світі. Її готують у кавомашинах, заварюють у турці, заливають окропом розчинний варіант, змішують з різними добавками або ж купують у найближчому кафе.

Зазвичай кавомани вибирають одну-дві марки улюбленого напою та купують їх постійно. Але як вибрати каву, якщо ви хочете спробувати щось нове чи вашої марки немає у продажу?

Як вибрати якісну каву в зернах чи розчинну, розповіли в Уніані.

Якісна кава у зернах

Натуральна кава - це унікальний продукт, який не тільки подарує приємні відчуття під час вживання напою, а й додасть бадьорості та сил. Деколи виробники додають у каву багато різних домішок та добавок, щоб видати продукт за якісний.

Ознаки якості натуральної кави у зернах

  • Великі зерна однакового розміру
  • Насичений аромат без запаху кислинки чи гіркоти
  • Маслянисті сліди на пальцях після тертя об зерно
  • Шматочки плівки у борозенці зерна
  • Відсутність коричневих слідів на папері, де лежала кава

Бариста з досвідом поділилися і своїм лайфхаком, який допоможе визначити гарну каву у зернах. Візьміть кілька зерен і вдарте по них чимось важким. Якщо кава натуральна, то зерна розколються на частини. Неякісний чи штучний продукт розсиплеться у труху.

Якісна кава розчинна

Не менш популярна у кавоманів і розчинна кава. Її швидше і легше приготувати, а ще вона значно дешевша, ніж кава у зернах.

Ознаки якісного напою

  • Продають у зип-упаковці, яка захищає продукт від вологи та сонячних променів.
  • Колір кави – рівномірний, коричневий і немає білих вкраплень.
  • Аромат яскравий та насичений – немає запаху хліба чи жолудів.

А є й інший спосіб перевірити такий вид кави на якість. Налийте в склянку холодну воду, киньте туди ложку розчинної кави та розмішайте.

Якісний напій повністю розчиниться, а цикорій та інші варіанти підробки осядуть на дно склянки.

До речі, раніше ми писали про те, як зрозуміти, чи гарна вам каву заварили бариста.

А ще розповідали про те, яка зараз реальна ціна чашки кави в Україні.

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Кава якість продуктів