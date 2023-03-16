Обычно кофеманы выбирают одну-две марки любимого напитка и покупают их постоянно. Но как выбрать кофе, если вы хотите попробовать что-то новое или вашей марки нет в продаже?

Кофе - один из самых популярных напитков во всем мире. Его готовят в кофемашинах, заваривают в турке, заливают кипятком растворимый вариант, смешивают с различными добавками или же покупают в ближайшем кафе.

Как выбрать качественный кофе в зернах или растворимый - читайте ниже.

Качественный кофе молотый

Внимательно изучите упаковку. На ней указан сорт кофе - арабика или робуста. Также бывают смешанные сорта. Следующий пункт - степень помола.

Грубый. Зерна мелют в кофемолке ровно 10 секунд. Получается масса, состоящая из довольно крупных фракций 0,8-1 мм. Используется для приготовления напитка в кофейнике или френч-прессе.

Средний – универсальный. Используется для различных способов.

Тонкий помол применяют в профессиональных кофемашинах для эспрессо, где горячая вода (90 градусов) под давлением 8 бар проходит через спрессованную таблетку смолотого кофе.

Порошкообразный – измельчают до состояния муки, мелкодисперсная масса идеально подходит для густого, ароматного кофе по-турецки в турке, так любимого истинными гурманами.

Профессиональные бариста именно помол считают основной составляющей во вкусе идеального эспрессо. Способ заваривания кофе напрямую зависит от степени помола.

Еще имеет значение степень обжарки:

Светлая – самая легкая и щадящая. Напиток из таких зерен получится малонасыщенный.

Средняя обжарка придает напитку большую насыщенность и ореховый цвет.

Темная – зерна становятся почти черными. Такой способ обжарки используется очень редко. При темной обжарке вы получите напиток с явной горчинкой и пенкой цвета темного шоколада.

Качественный кофе в зернах

Натуральный кофе - это уникальный продукт, который не только подарит приятные ощущения во время употребления напитка, но и добавит бодрости и сил. Порой производители добавляют в кофе много различных примесей и добавок, чтобы выдать продукт за качественный.

Признаки качества натурального кофе в зернах

Большие зерна одинакового размера

Насыщенный аромат без запаха кислинки или горечи

Маслянистые следы на пальцах после трения о зерна

Кусочки пленки в бороздке зерна

Отсутствие коричневых следов на бумаге, где лежал кофе

Бариста с опытом поделились и своим лайфхаком, который поможет определить хороший кофе в зернах. Возьмите несколько зерен и ударьте по ним чем-то тяжелым. Если кофе натуральный, то зерна расколются на части. Некачественный или искусственный продукт рассыплется в труху.

Качественный кофе растворимый

Не менее популярен у кофеманов и растворимый кофе. Его быстрее и легче приготовить, а еще он значительно дешевле, чем кофе в зернах.

Признаки качественного напитка

Продают в зип-упаковке, которая защищает продукт от влаги и солнечных лучей

Цвет кофе - равномерный, коричневый и нет белых вкраплений.

Аромат яркий и насыщенный - нет запаха хлеба или желудей.

А есть и другой способ проверить такой вид кофе на качество. Налейте в стакан холодную воду, бросьте туда ложку растворимого кофе и размешайте.

Качественный напиток полностью растворится, а цикорий и другие варианты подделки - осядут на дно стакана.