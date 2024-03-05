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Як вибрати якісного хека, щоб він не був як "вата" (відео)

Як в магазині вибрати хека (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Якщо ви думаєте, що обрати якісного хека - це просто, то це не так. Неякісний хек може бути як вата на дотик язика, абсолютно несмачний та водянистий.

Про те, як вибрати якісну рибу, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео телеканалу "Київ".

Як вибрати якісну рибу

Не забувайте, що товщина глазурі не повинна перевищувати 2-4 міліметри. Ви ж не хочете платити за воду.

Занурювати в гарячу чи холодну воду - рибу не потрібно. Вона має розморожуватися природним шляхом.

Тушка має бути рівна, сірого кольору, від неї не мають відпадати шматки.

"Рибина не повинна бути зігнутою та не повинна мати жовтого кольору тушки. Вона не маєрозлазитись", - розказала на відео експерт.

Також дивіться, скільки риба важить, вона не може бути дуже легкою, це означає, що вона висохла.

 

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рибаЗдорове харчування