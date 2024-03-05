Как выбрать качественного хека, чтобы он не был как "вата" (видео)

Если вы думаете, что выбрать качественного хека – это просто, то это не так. Некачественный хек может быть как вата на ощупь языка, совершенно безвкусный и водянистый.
Как выбрать качественную рыбу, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео телеканала "Киев".
Не забывайте, что толщина глазури не должна превышать 2-4 миллиметра. Вы ведь не хотите платить за воду.
Погружать в горячую или холодную воду - рыбу не нужно. Она должна размораживаться естественным путем.
Тушка должна быть ровной, серого цвета, от нее не должны отпадать куски.
"Рыбина не должна быть изогнутой и не должна иметь желтого цвета тушки. Она не должна разлазиться", - рассказала на видео эксперт.
Также смотрите, сколько рыба весит, она не может быть очень легкой, значит она высохла.
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