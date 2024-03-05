Как выбрать качественного хека, чтобы он не был как "вата" (видео)

Как выбрать качественную рыбу

Не забывайте, что толщина глазури не должна превышать 2-4 миллиметра. Вы ведь не хотите платить за воду.

Погружать в горячую или холодную воду - рыбу не нужно. Она должна размораживаться естественным путем.

Тушка должна быть ровной, серого цвета, от нее не должны отпадать куски.

"Рыбина не должна быть изогнутой и не должна иметь желтого цвета тушки. Она не должна разлазиться", - рассказала на видео эксперт.

Также смотрите, сколько рыба весит, она не может быть очень легкой, значит она высохла.