Як вибрати якісний чай: зверніть увагу на ці нюанси

У спеціалізованих магазинах, а також у звичайних супермаркетах в Україні, вибір чаю дуже великий. І вибрати якісний та смачний часом буває дуже складно. Однак, є чіткі фактори, які допоможуть вам зробити правильний вибір.
На які нюанси потрібно звернути увагу при купівлі чаю - читайте в матеріалі нижче.
Це займе зовсім небагато часу, але дозволить вам не витратити гроші на неякісний продукт. Упаковка чаю має бути повністю герметичною – це основа для натурального чаю.
Чим довше пакет повністю закритий, тим довше зберігаються всі корисні якості заварки. Якщо на упаковці є хоча б один дефект – такий чай купувати не варто.
А в точках продажу чаю на вагу, дивіться на посуд, в якому його зберігають. Якщо це спеціальні банки, які щільно закупорені, то максимум, чим ви ще можете поцікавитися у продавця – як давно висипали чай у таку банку.
Або ж – просто попросіть дати понюхати. У свіжого та якісного чаю присутній свій насичений аромат.
Експерти також дали одну важливу рекомендацію тим, хто любить змішані сорти чаю або напій з додаванням різних інгредієнтів.
Якість добавок прямо пропорційна ціні чаю. У більш дешевих сортах, як правило, багато синтетики та ароматизаторів.
Тому варто вибирати заварку з дегідрованими, тобто висушеними натуральними субпродуктами. Такий чай значно дорожчий, але він корисніший і смачніший.
Листя. В упаковці всі листочки повинні бути приблизно однакового розміру, без корінців і сміття. Листочок можна розгорнути й, якщо він кришиться - купувати не варто.
Запах. Аромат у чаю має бути легким і приємним. Не повинно бути запаху цвілі, пилу чи заліза.
Упаковка. Чай має бути у герметичному пакеті з фольги або поліетилену. А найкраще - такий герметичний пакет упакований додатково у картонну чи жерстяну коробку. На упаковці має бути вказана країна збору чаю та дата.
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