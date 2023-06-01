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Как выбрать качественный чай: обратите внимание на эти нюансы

Как выбрать качественный чай (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В специализированных магазинах, а также в обычных супермаркетах в Украине выбор чая очень большой. И выбрать качественный и вкусный порой бывает очень сложно. Однако есть четкие факторы, которые помогут вам сделать правильный выбор.

На какие нюансы нужно обратить внимание при покупке чая - читайте в материале ниже.

Изучите упаковку

Это займет совсем немного времени, но позволит вам не потратить деньги на некачественный продукт. Упаковка чая должна быть полностью герметичной - это основа для натурального чая.

Чем дольше пакет полностью закрыт, тем дольше сохраняются все полезные качества заварки. Если на упаковке есть хотя бы один дефект - такой чай покупать не стоит.

А в точках продажи чая на вес, смотрите на посуду, в которой его хранят. Если это специальные банки, которые плотно закупорены, то максимум, чем вы еще можете поинтересоваться у продавца - как давно чай высыпали в такую банку.

Или же - просто попросите дать понюхать. У свежего и качественного чая присутствует свой насыщенный аромат.

Чай с добавками

Эксперты дали также одну важную рекомендацию тем, кто любит смешанные сорта чая или напиток с добавлением разных ингредиентов.

Качество добавок прямо пропорционально цене чая. В более дешевых сортах, как правило, много синтетики и ароматизаторов.

Поэтому стоит выбирать заварку с дегидрированными, то есть, высушенными натуральными субпродуктами. Такой чай значительно дороже, но он более полезен и вкуснее.

На что еще стоит обратить внимание при покупке чая

Листья. В упаковке все листочки должны быть приблизительного одинакового размера, без корешков и мусора. Лист можно развернуть и, если он крошится - покупать не стоит.

Запах. Аромат у чая должен быть легкий и приятный. Не должно быть запаха плесени, пыли или железа.

Упаковка. Чай должен быть в герметичном пакете из фольги или полиэтилена. А лучше всего - такой герметичный пакет упакован дополнительно в картонную или жестяную коробку. На упаковке должна быть указана страна сбора чая и дата.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие 5 ошибок при заваривании чая испортят ваш напиток.

А также мы писали о том, какие отметки на упаковке чая имеют большое значение.

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