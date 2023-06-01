Як вибрати якісні овочеві консерви в магазині, щоб не отруїтися

Країна виготовлення

Перш ніж купувати овочеві консерви, потрібно звертати увагу, щоб продукт був виготовлений в Україні. За словами дієтолога, вони дешевші ніж імпортні та смачніші.

Потрусіть банку

Візьміть банк горошку та кукурудзи та добре потрусіть. Якщо зерна стукають об стінки банки, отже там більше води ніж продукту.

Дата виготовлення

Найкраще купувати овочеві консерви в той період, коли ці овочі дозрівають в природі. Також варто звернути увагу на термін придатності консерви, щоб не купити прострочений продукт. А це своєю чергою допоможе уникнути отруєння.

Склад

За стандартами ДСТУ в консервах повинні міститися лише овочі, спеції, зелень та вода. Тому варто купувати якісні консерви зі зрозумілим та простим складом.