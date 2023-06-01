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Как выбрать качественные овощные консервы в магазине, чтобы не отравиться

Как выбрать овощные консервы (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

В магазине можно купить разнообразную овощную консервацию. В частности, когда нет возможности готовить из свежих продуктов, следует знать, как выбрать качественную и безопасную консерву, чтобы не отравиться.

О том, как выбрать качественные овощные консервы в магазине, написала диетолог Галина Сеник в своем Instagram.

Страна изготовления

Прежде чем покупать овощные консервы, нужно обращать внимание на то, чтобы продукт был изготовлен в Украине. По словам диетолога, они дешевле импортных и вкуснее.

Потрясите банку

Возьмите банк горошка и кукурузы и хорошо потрясите. Если зерна стучат о стенки банки, значит там больше воды, чем продукта.

Дата изготовления

Лучше всего покупать овощные консервы в тот период, когда эти овощи созревают в природе. Также следует обратить внимание на срок годности консервы, чтобы не купить просроченный продукт. А это в свою очередь поможет избежать отравления.

Состав

По стандартам ГСТУ в консервах должны содержаться только овощи, специи, зелень и вода. Поэтому следует покупать качественные консервы с понятным и простым составом.

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