Как выбрать имя ребенку по знаку Зодиака: будет счастливым и удачливым

Гороскоп может рассказать не только о характере человека, но и о том, какое имя ему больше подходит по знаку Зодиака. Если вы сомневаетесь, как назвать будущего ребенка, такая информация вам пригодится.

Овен

Овны - активные, целеустремленные, напористые, а иногда даже воинственные. Так что будущим родителям стоит найти такое имя, которое могло бы либо немного смягчить их характер, либо направить амбиции малыша в нужное русло.

Мальчики-Овны будут мужественными, сильными и пробивными. Им подходят имена Александр, Валерий, Гавриил, Георгий, Олег, Руслан, Юрий.

А вот для Овна-девочки лучше выбрать мягкое имя, которое поможет ей немного обуздать пыл. Подойдет вариант с большим количеством гласных: Алевтина, Анастасия, Варвара, Марьяна, Надежда, Оксана, Ростислава, Светлана, Надежда, Ксения.

Телец

Тельцы неторопливы, хотя не менее упрямы, чем Овны. Это нужно учитывать при выборе имени.

Мальчики-Тельцы рассудительны, ответственны, им подойдут имена Адам, Анатолий, Богдан, Василий, Виктор, Илья, Максим, Никита, Павел и Федор.

Девочки, рожденные под этим знаком, отличаются женственностью и нежностью, поэтому им подойдут имена: Изабелла, Милена, Анжела, Василиса, Виктория, Дария, Диана, Наталья, Полина, Снежана или Яна.

Близнецы

Представители этого знака бывают очень разными, но всех объединяет общительность, дружелюбие, легкость и предприимчивость.

Мальчиков, которым тяжело усидеть на месте, лучше назвать Аркадий, Геннадий, Герман, Игорь, Клемент, Константин или Сергей.

Девочки будут постоянно стремиться к независимости, поэтому имя их должно немного сдерживать и делать женственными: Алиса, Вероника, Виолетта, Евгения, Инга, Клавдия, Майя или Маргарита.

Рак

Раки отличаются особенной чувствительностью, эмоциональностью и ревнивостью. Они домовитые, нежные, ласковые, прекрасные семьянины.

Черты мужчин-Раков подчеркнут такие имена, как Валентин, Виталий, Денис, Семен, Станислав, Степан, Тимофей и Эльдар.

Представительницы знака вырастают отличными матерями, образцовыми хозяйками и верными женами. Их следует назвать Анита, Валентина, Елизавета, Ия, Лада, Лидия, Милена, София или Ульяна.

Лев

Львы любят всеобщее внимание, которое нередко делает их самовлюбленными эгоистами. Однако при хорошем воспитании они становятся верными друзьями и надежными партнерами.

Мальчикам будут подходить такие имена, как Арнольд, Константин, Артур, Кирилл, Лев, Роберт, Роман, Яков.

Львицам - имена с нотками экстравагантности: Александра, Диана, Арина, Белла, Жанна, Любовь, Нонна, Роза, Элеонора.

Дева

Представители этого знака невероятные чистюли, они вырастают практичными, рассудительными и скупыми на эмоции.

Поэтому мальчикам подойдут короткие имена, которые смогли бы отразить их устойчивость и стабильность: Виктор, Генрих, Глеб, Игорь, Клемент, Прохор, Сергей, Степан или Тимур.

Девочкам лучше подбирать что-то более звучное и мягкое: Валентина, Дина, Елизавета, Зоя, Инесса, Ирина, Ростислава, Таисия или Ольга.

Весы

Весы традиционно считаются легкомысленными и очень эмоциональными людьми. Они наделены эмпатией, которая помогает им лучше других чувствовать прекрасное.

Рожденные под этим знаком мальчики будут отличаться дружелюбием и щедростью, так что им подойдут имена: Алексей, Виталий, Евгений, Иннокентий, Михаил, Назар, Павел, Прохор, Филипп, Фома и Яков.

За обаянием и легким характером девочек-Весов часто скрывается жесткий, иногда даже строгий нрав. Они будут счастливы с именами: Ангелина, Евдокия, Изабелла, Калерия, Нелли, Полина, Ариадна, Мирослава, Екатерина.

Скорпион

Представители этого знака могут быть агрессивными и коварными. Скорпионы принципиальные, гордые и очень преданные своим идеалам, могут стоять на своем до конца, если убеждены, что их сторона верна. Им нужны имена, подчеркивающие их темперамент.

Мужские беспроигрышные варианты: Давид, Ян, Аристарх, Афанасий, Захар, Савва, Тарас, Фома, Юрий.

Девочкам помогут в жизни имена: Ия, Лариса, Лолита, Людмила, Маргарита, Мария, Раиса, Сара, Флора, Аврора, Елена.

Стрелец

Стрельцы с рождения наделены способностью достигать поставленных целей. Наиболее уязвимая сторона Стрельцов - это их вредные привычки. Им бывает тяжело отказаться от того, что доставляет им удовольствие.

Мальчикам победить эту тенденцию помогут имена: Артем, Захар, Илай, Владимир, Марат, Осип, Савелий, Станислав, Тимур, Николай и Радомир.

Девочкам-Стрельцам подойдут звонкие и радостные имена: Алина, Анна, Вера, Ирина, Майя, Марина, Эсфирь, Юнона, Агата.

Козерог

Козероги с самого рождения будут удивлять своих родителей взрослым поведением. Из них вырастают карьеристы, которые благодаря трудолюбию и упорству достигают высот в любом деле. Имена им нужны простые, которые помогут представителям данного знака полностью раскрыться.

Мальчикам подойдут следующие варианты: Борис, Вадим, Григорий, Егор, Иван, Игорь, Николай, Олег, Петр, Прохор, Роберт и Спартак.

Девочкам-Козерогам будет комфортно со строгим, но красивым именем: Астарта, Вера, Зинаида, Инга, Инна, Кира, Ксения, Нина, Римма, Эмма и Илона.

Водолей

Покой родителям Водолеев будет только сниться. Этих детей не получится загнать в общепринятые рамки, ведь они слишком необычны, имеют бурную фантазию и потрясающее воображение.

Для мальчика подойдут такие творческие имена, как Аскольд, Демьян, Герасим, Аристарх, Веремий, Всеволод, Генрих, Бернард, Орфей, Савелий, Бенедикт, Плутарх, Мессала или даже Аполлон.

Из девочек-Водолеев вырастают экстравагантные женщины, которым и имена следует подбирать соответствующие: Афина, Белла, Офелия, Мирана, Клариса, Аглая, Анфиса, Елизара, Ефросинья, Аполлинария, Лея, Мариэлла, Айна.

Рыбы

Дети-Рыбы могут быть тихими и спокойными, но первое впечатление обманчиво, так как характер представителей данного знака раскрывается постепенно. Впоследствии Рыбы будут требовать все больше внимания и начнут очень расстраиваться, если его не получат.

Мальчикам помогут реализоваться следующие имена: Артемий, Григорий, Трофим, Родион, Иосиф, Матвей, Златан, Лука, Леонард, Всеволод, Эдгар, Эдуард, Феликс, Эмиль, Равиль и Юлиан.

Для девочек-Рыб тоже нужно подобрать что-то красивое, но при этом нежное, успокаивающее, например, Есения, Альбина, Оливия, Хлоя, Лилия, Серафима, Мелания, Иоланта, Лаура, Адель, Марта или Августа.