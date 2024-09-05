7 найкращих моделей 65-дюймових телевізорів для покупки в 2024 році

Оскільки домашні системи розваг продовжують розвиватися, 65-дюймові телевізори стали золотим стандартом для тих, хто шукає кінотеатральний досвід у своїх вітальнях. Сьогодні ринок сповнений опцій, які можуть похвалитися приголомшливими візуальними ефектами, вражаючою якістю звуку та сучасними розумними функціями.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 5 найкращих телевізорів з діагоналлю 65 дюймів, які варто купити сьогодні.

LG OLED C4 Series

Ціновий діапазон: від 114 000 гривень

Підійде: любителям кіно та геймерам

Ключові особливості:

OLED-дисплей 4K

Підтримка Dolby Vision, HDR10 та HLG

Частота оновлення 120 Гц зі змінною частотою оновлення (VRR)

Порти HDMI 2.1

Інтерфейс webOS 2024 з функціями на основі штучного інтелекту

LG давно є лідером у галузі OLED-технологій, і серія LG OLED C4 продовжує цю традицію у 2024 році. Її самовипромінюючі пікселі забезпечують глибокі чорні тони та яскраві кольори, що робить її одним із найкращих варіантів для тих, хто шукає захоплюючу якість зображення.

Серія C4 чудово підходить як для фільмів, так і ігор завдяки частоті оновлення 120 Гц і портам HDMI 2.1, які забезпечують плавну гру на консолях наступного покоління.

Dolby Vision та HDR10 ще більше покращують візуальний досвід, роблячи кожну сцену насиченою деталями.

Інтерфейс webOS 2024 працює швидше, ніж будь-коли, тепер підтримується штучним інтелектом для рекомендацій контенту на основі ваших звичок перегляду.

З практично нескінченними контрастними відносинами цей телевізор ідеально підходить як для любителів домашнього кінотеатру, так і для тих, хто хоче грати в новітні AAA-ігри у всій їхній графічній красі.

LG OLED C4 Series (фото: What Hi-Fi)

Samsung QN95C Neo QLED

Ціновий діапазон: від 93 999 гривень

Підійде: світлі кімнати та всебічні розваги

Ключові особливості:

Технологія Neo QLED з міні-світлодіодним підсвічуванням

Quantum HDR 2000

Частота поновлення 144 Гц

Tizen OS з голосовим керуванням

Object Tracking Sound+

Samsung QN95C є частиною своєї топової лінійки Neo QLED та вважається серйозним претендентом на звання найкращого 65-дюймового телевізора 2024 року. Технологія Neo QLED використовує міні-світлодіодне підсвічування для виняткового рівня яскравості, що робить його ідеальним для добре освітлених кімнат.

Цей телевізор забезпечує неймовірну контрастність та точність кольору, гарантуючи яскраві візуальні ефекти навіть у середині дня. Quantum HDR 2000 гарантує, що HDR-контент виглядає динамічно та насичено.

Для геймерів QN95C підтримує частоту оновлення 144 Гц, що робить його одним із найшвидших телевізорів у своєму класі. Tizen OS від Samsung є інтуїтивно зрозумілим, з рядом програм та опцій голосового управління, які роблять навігацію безшовною.

Завдяки таким функціям, як Object Tracking Sound+, яка переміщує звук по екрану в залежності від дії, цей телевізор також чудово справляється зі створенням захоплюючого звукового досвіду.

Samsung QN95C Neo QLED (фото: PCMag)

Sony A95L QD-OLED

Ціновий діапазон: від 200 000 гривень

Підійде: кіноманам та любителям кольору

Ключові особливості:

Панель QD-OLED

XR Cognitive Processor

Dolby Vision та IMAX Enhanced

Acoustic Surface Audio+

Інтерфейс Google TV

Оснащений технологією Quantum Dot OLED (QD-OLED), Sony A95L забезпечує виняткову точність кольору, яка суперничає з чимось ще на ринку.

Його панель QD-OLED підвищує яскравість та насиченість без втрати ідеальних чорних тонів, які відомі OLED-панелям. Це робить його чудовим вибором для тих, хто хоче насолоджуватися фільмами з точністю та чіткістю.

XR Cognitive Processor A95L оптимізує кожен кадр для більш реалістичного зображення, регулюючи контраст, яскравість і чіткість в режимі реального часу. У поєднанні з підтримкою Dolby Vision та IMAX Enhanced, цей телевізор пропонує справжній кінематографічний досвід у будинку.

Крім того, його Acoustic Surface Audio+ перетворює весь екран на динамік, створюючи захоплюючий аудіовізуальний досвід без необхідності додаткового звукового обладнання.

Sony A95L QD-OLED (фото: What Hi-Fi)

TCL 6-Series 65R655 (2024)

Ціновий діапазон: 1000-1500 доларів

Підійде: практично всім

Ключові особливості:

Міні-світлодіодна панель QLED

Dolby Vision та HDR10+

Частота поновлення 120 Гц

Інтерфейс Roku TV

Режим Game Studio Pro

Серія 6-Series від TCL завжди є лідером для споживачів з обмеженим бюджетом, і модель 2024 65R655 не є винятком. Вона перевершує свої можливості завдяки міні-світлодіодній панелі QLED, яка забезпечує вражаючу яскравість, глибокі чорні кольори та відмінну контрастність кольорів.

Dolby Vision та HDR10+ забезпечують відмінну продуктивність HDR, тоді як частота оновлення 120 Гц забезпечує плавне відтворення навіть для динамічних спортивних та бойових сцен.

Однією з визначних особливостей TCL 6-Series є його вбудований інтерфейс Roku TV, який є зручним для користувача та пропонує доступ до широкої бібліотеки потокових додатків.

Для геймерів режим Game Studio Pro оптимізує налаштування для низької затримки введення і швидкого відгуку, що робить його солідним вибором для тих, хто час від часу займається іграми.

TCL 6-Series 65R655 (2024) (фото: PCMag)

Hisense U8K Series

Ціновий діапазон: від 69 999 гривень

Підійде: покупцям середнього цінового діапазону, які шукають преміальні функції

Ключові особливості:

Технологія ULED із квантовими точками

Dolby Vision IQ та HDR10+

Частота поновлення 144 Гц

IMAX Enhanced

Інтерфейс Google TV

Hisense з технологією ULED, та серією 2024 U8K пропонує велику цінність за свою ціну. Ця 65-дюймова модель поєднує квантові точки з повноматричним локальним затемненням для забезпечення вражаючої якості зображення, яке конкурує з більш дорогими моделями.

Його рівні яскравості є одними з найкращих у своєму класі, а частота оновлення 144 Гц робить його ідеальним як для геймерів, так і для любителів спорту.

З Dolby Vision IQ цей телевізор динамічно регулює налаштування HDR залежно від навколишнього світла у вашій кімнаті, забезпечуючи відмінне зображення.

Інтерфейс Google TV забезпечує безшовний інтелектуальний досвід, інтегруючись з вашими улюбленими програмами та пристроями. Це солідний варіант середнього цінового діапазону для тих, хто хоче преміальних функцій без шкоди для свого гаманця.

Hisense U8K Series (фото: CNET)

Vizio M-Series Quantum 65" (2024)

Ціновий діапазон: 650-850 доларів

Підійде: любителям кіно з обмеженим бюджетом

Ключові особливості:

Технологія Quantum Color

Dolby Vision та HDR10+

Частота поновлення 60 Гц

Повноматричне локальне затемнення

SmartCast OS

Vizio M-Series Quantum є фантастичним варіантом для тих, хто шукає високу якість зображення без витрат цілого стану.

З технологією Quantum Color цей телевізор забезпечує більш яскраві та точніші кольори, ніж багато інших бюджетних опцій. Dolby Vision і HDR10+ включені, що вражає в цій ціновій категорії, гарантуючи, що ваші фільми та шоу виглядають чудово навіть у форматах високого динамічного діапазону (HDR).

M-Series також оснащена повноматричним локальним затемненням, яке покращує контраст та підвищує глибину зображення у більш темних сценах. SmartCast OS від Vizio надає вам доступ до всіх основних потокових сервісів та програм.

Хоча його частота оновлення 60 Гц може бути ідеальною для хардкорних геймерів, вона ідеально підходить для випадкових глядачів, які переважно дивляться фільми і телешоу.

Vizio M-Series Quantum 65" (2024) (фото: Smart Tvs)

Amazon Fire TV Omni Series 65" (2024)

Ціновий діапазон: 500-750 доларів

Підійде: для розумного дому та потокового мовлення

Ключові особливості:

4K UHD LED-дисплей

Dolby Vision

Вбудоване голосове керування Alexa

Частота поновлення 60 Гц

Інтерфейс Fire TV

Для тих, хто шукає повністю вбудований інтелектуальний телевізор за доступною ціною, Amazon Fire TV Omni Series є сильним претендентом. Цей 65-дюймовий 4K-телевізор оснащений Dolby Vision, забезпечуючи яскраві кольори та контраст для реалістичного зображення.

Він може не мати ультрасучасних технологій дисплея дорожчих моделей, але за своєю ціною він забезпечує солідну якість зображення для повсякденного перегляду.

Однією з основних особливостей серії Omni є його безшовна інтеграція з Amazon Alexa, що дозволяє вам керувати своїм телевізором, шукати контент і навіть керувати своїми розумними домашніми пристроями, використовуючи лише свій голос.

Інтерфейс Fire TV є швидким, зручним у використанні та надає вам доступ до широкого спектру програм, включаючи Netflix, Prime Video, Disney+ та багато іншого.

Amazon Fire TV Omni Series 65" (2024)