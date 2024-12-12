Як вибрати функціональну та стильну шафу у кожну кімнату

Вибір шафи для квартири залежить від особливостей приміщення, стилю інтер’єру та функціональних потреб. Правильно підібрана шафа не лише впорядкує простір, але й гармонійно доповнить дизайн.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, які типи і розміри шаф ідеально підійдуть для різних кімнат вашої оселі.

Шафа в передпокої: компактність і порядок

Передпокій - це перше місце, яке бачать гості, тому шафа має бути не лише функціональною, але й акуратною. Для невеликих передпокоїв підійдуть вузькі моделі з дзеркальними дверцятами, що візуально збільшують простір.

Якщо місця достатньо, краще обрати шафу-купе з полицями для взуття, гачками для верхнього одягу та висувними ящиками для аксесуарів. У стилі мінімалізму добре виглядають однотонні фасади без зайвих декорів.

Для класичного інтер’єру підійдуть моделі з дерев'яними рамами та візерунками. Додатково можна встановити підсвічування всередині, щоб полегшити пошук речей.

Шафа у спальні: гардеробна у компактному вигляді

Шафа в спальні повинна бути місткою і зручною, щоб зберігати одяг, постільну білизну та аксесуари. Шафа-купе з розсувними дверцятами - ідеальний варіант для економії простору. Для мінімалістичної спальні підійдуть моделі з однотонними фасадами, які не відволікають увагу.

Якщо простір дозволяє, варто обрати шафу з дзеркальними дверцятами, які зроблять кімнату світлішою. Усередині має бути достатньо полиць, штанг для вішалок та висувних ящиків для дрібниць.

Шафа у спальні повинна гарно організовувати усі речі та одяг (фото: Freepik.com)

Шафа у вітальні: стильний акцент

Вітальня - це місце для відпочинку та прийому гостей, тому шафа тут може виконувати як практичну, так і декоративну функцію. Шафи зі скляними дверцятами чудово підходять для зберігання книг, посуду чи декоративних предметів.

У сучасному стилі популярні модульні системи з відкритими та закритими полицями, які легко адаптуються під потреби господарів. Для невеликих віталень краще вибирати вузькі високі шафи, щоб зберегти більше вільного простору.

У стилі лофт підійдуть шафи з металевими елементами та грубою текстурою дерева. А для скандинавського дизайну варто обирати світлі моделі з натуральними відтінками.

Шафа на кухні: максимальна функціональність

Кухонна шафа має бути місткою, зручною та легкою в догляді. Вбудовані шафи з гладкими фасадами чудово підходять для зберігання посуду, техніки та продуктів. Для сучасного інтер’єру кухні ідеальні шафи з глянцевими поверхнями, які додають блиску і легко очищуються.

Якщо кухня невелика, варто обрати моделі до стелі, щоб максимально використати вертикальний простір. У класичному стилі добре виглядають шафи з дерев'яними рамами та скляними вставками. Не забудьте про додаткові аксесуари, як-от органайзери чи висувні полиці, щоб зробити кухню ще зручнішою.

Кухонна шафа повинна втілювати максимальну функціональність (фото: Freepik.com)

Шафа у ванній: вологостійкість і компактність

Шафа у ванній кімнаті має бути стійкою до вологи та зручною для зберігання рушників, засобів гігієни та косметики. Підвісні моделі зберігають простір і полегшують прибирання. Для невеликих ванних кімнат підійдуть вузькі високі шафи або шафи-колони.

У стилі модерн популярні моделі з глянцевими фасадами та металевими елементами. Дерев’яні шафи повинні мати спеціальне покриття, що захищає від вологи. У світлому інтер’єрі ванної кімнати гарно виглядають білі чи пастельні відтінки, які додають простору та легкості.