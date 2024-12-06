6 небезпечних місць у домі, де не можна ставити ялинку

Різдвяна ялинка є важливою частиною святкової атмосфери, яка створює відчуття тепла та радості. Однак вибір неправильного місця для її розташування може призвести до незручностей або навіть небезпеки.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, де не варто ставити ялинку, щоб святкування були комфортними й безпечними.

Поруч із джерелами тепла

Розташування ялинки біля каміна, обігрівачів або батарей є небезпечним через ризик займання. Висока температура пересушує гілки та голки, що збільшує їх займистість. Вогні гірлянд у поєднанні з теплом можуть призвести до перегріву й виникнення пожежі.

Крім того, дерево швидко втрачає привабливість через осипання голок. Тому варто уникати близького сусідства ялинки з джерелами тепла й обрати прохолодне місце для її розташування.

У проходах і біля дверей

Ялинка, поставлена у вузьких коридорах або біля вхідних дверей, створює незручності для пересування. Люди можуть випадково зачепити дерево, що призведе до падіння прикрас або навіть самої ялинки. Це особливо небезпечно під час надзвичайних ситуацій, коли потрібен швидкий доступ до виходу.

Також ялинка може заважати відкривати двері або створювати додаткові перешкоди у вузьких просторах. Рекомендується встановлювати її у просторих місцях, де вона не заважатиме руху.

Найкраще місце для ялинки - кут (фото: Pixabay.com)

Біля вікон і протягів

Ялинка поруч із вікном може здаватися ідеальним варіантом, але це не завжди вдале рішення. Холодне повітря з вікон або протяги можуть негативно вплинути на стан дерева.

Ялинка швидше висихає, що призводить до осипання голок і втрати декоративності. Ще вона може заважати відкриванню вікон, що ускладнить провітрювання приміщення. Варто обирати місця, де немає сильних протягів і де дерево не буде на заваді.

У дитячих кімнатах без нагляду

Ялинка у дитячій кімнаті може створити багато проблем, особливо якщо залишити її без нагляду. Маленькі діти можуть легко дістатися до гірлянд або прикрас, що підвищує ризик ураження електричним струмом чи випадкового травмування.

Дрібні прикраси можуть бути проковтнуті, що становить додаткову небезпеку. Важливо або уникати розміщення ялинки в дитячих кімнатах, або забезпечити постійний нагляд дорослих. Якщо ж дерево все ж встановлене, варто використовувати небиткі прикраси та уникати легкозаймистих матеріалів.

Маленькі діти можуть перекинути ялинку на себе (фото: Pixabay.com)

На нестабільних поверхнях

Ставити ялинку на килимки, що ковзають, або нестійкі меблі є поганою ідеєю. Падіння ялинки може призвести до розбиття прикрас, а також травм у дітей чи домашніх тварин.

Навіть легкий поштовх може порушити баланс, якщо основа ялинки нестійка. Найкраще використовувати міцну підставку та розташовувати дерево на рівній, стабільній поверхні.

Поруч із електронікою та проводами

Електроприлади, такі як телевізори чи комп’ютери, не повинні бути сусідами ялинки. Перегрівання проводів або коротке замикання через контакти з гірляндами може призвести до пожежі. Крім того, миготливі вогні можуть відволікати або дратувати під час перегляду телевізора.

Якщо немає можливості уникнути близького розташування до електроніки, слід переконатися, що всі дроти ізольовані та захищені від перегрівання. Безпека має бути пріоритетом навіть у святковий період.