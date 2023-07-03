Як вибрати джинси під свій тип фігури: поради стиліста

Багато дівчат досі роблять одні й ті ж самі помилки, вибираючи свою ідеальну модель джинсів. До цього ж є прості правила, які допоможуть підібрати цей предмет одягу так, щоб сиділи гарно та було зі смаком.

Про те, як підібрати джинси, розповіла стиліст Альона під ніком watchingukraine у своєму Instagram.

Як вибрати джинси

Для початку потрібно звернути увагу на такі критерії:

посадка

фасон

довжина

колір

Як визначити, яка саме посадка штанів вам потрібна

За словами стилістки, якщо у вас тулуб довше за ноги, то вам потрібно вибрати високу або середню посадку. Однак, якщо у вас рівні пропорції тулуба і ніг, то можна взяти джинси будь-якої посадки.

Або ж якщо ноги довші за тулуб, то потрібно брати штани з низькою посадкою.

Як обрати фасон

Якщо ви маєте тип фігури "пісочний годинник", то ідеально для вас підійдуть джинси фасону skinny, wide leg, straight leg та bootcut. Довжина має бути приблизно на палець вище щиколотки.

Жінкам з фігурою "прямокутник" рекомендується носити джинси таких моделей, як mom, boyfriend, straight leg та bootcut. По довжині також краще обрати приблизно на палець вище щиколотки.

Тим, хто має тип фігури "перевернутий трикутник" стилістка радить купувати штани моделей bootcut, skinny, та wide leg. Джинси skinny краще брати довжиною приблизно по щиколотку, інші моделі можна брати на повну їхню довжину.

Якщо у вас тип фігури "трикутник", то найкраще підійдуть моделі bootcut, wide leg та straight leg. Довжина може бути й повна.

Фасони джинсів (фото: instagram.com/watchingukraine)

Як вибрати колір

Кілька правил щодо вибору кольору: