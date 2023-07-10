Як вибрати дійсно корисну вівсянку: ефективні поради

Тип вівсянки

Нутриціолог не радить вибирати вівсянку швидкого приготування, яку просто достатньо залити окропом. В такій крупі практично немає жодної харчової цінності.

Однак такий продукт можна їсти людям, в яких є захворювання шлунково-кишкового тракту - гастрит, виразка, ерозія.

Дітям молодше 3 років, все ж таки варто давати саме таку крупу швидкого приготування, оскільки організм малюків ще досить вразливий. Їм не можна давати вівсянку з грубою клітковиною, овес чи вівсянку плющену.

Час приготування

Краще купувати ту вівсянку, на якій зазначено час приготування від трьох хвилин і більше. Тобто треба брати такий продукт, який потрібно лише варити, а не заливати окропом. З такої вівсянки ви отримаєте значно більше користі для організму.

Корисні властивості

Вівсянка - надзвичайно корисний продукт. До її складу входять вітаміни А, групи B, Е, К, РР, а також ціла низка важливих мікроелементів - магній, калій, йод, фосфор тощо. До того ж така каша містить рослинний білок, клітковину та незамінні амінокислоти.

Вітаміни та мінерали в крупі відіграють важливу роль для здоров'я нервової системи, краси шкіри, волосся і нормалізації метаболізму.

Наприклад, магній необхідний для покращення роботи серцевої та нервової систем, обміну речовин.

А кальцій сприяє регуляції роботи м’язів, а інші мікроелементи зміцнюють стінки судин та опорно-рухову систему організму.

Також корисні речовини в каші допоможуть уникнути сонливості, піднімуть настрій, допоможуть сконцентруватися і зберегти ясність розуму.