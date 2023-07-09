Названо 8 продуктів, які розігрівати категорично не можна: список

Вчорашня їжа з холодильника видається нам непоганим варіантом для обіду чи вечері, адже просто розігрівши її, не доведеться провести годину часу на кухні за приготуванням. Проте розігрівати деякі продукти може бути небезпечним для здоров'я.

Гриби та яйця

Багаті клітковиною і вітамінами гриби та яйця можна їсти смаженими або вареними. Однак ці продукти містять білок, який при підігріві руйнується, що може призвести до розладу травлення.

Курка

Якщо у вас залишилась курка найкраще з'їсти її холодною. Повторно нагрівати страви з таким м'ясом призводить до сповільнення травлення та гастриту.

Картопля та рис

Ці популярні гарніри при розігріванні можуть стати причиною розвитку ботулізму та інших бактеріальних захворювань. Такий ризик пов'язаний з розкладанням крохмалю в картоплі та розмноженням бактерій в рисі.

Морепродукти

Такі продукти потрібно зберігати в морозильній камері, а потім готувати та відразу з'їдати. Якщо морепродукти залишаються при кімнатній температурі чи в холодильнику, у них можуть розвиватися бактерії, які потім призведуть до харчового отруєння.

Буряк та шпинат

Повторна термічна обробка буряка, шпинату і селери не тільки руйнує цінні вітаміни, але і призводить до вироблення токсинів, які можуть викликати отруєння. Річ у тому, що в цих продуктах містяться в них нітрати, що при розігріванні проявляють свої канцерогенні властивості.