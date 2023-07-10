Как выбрать действительно полезную овсянку: эффективные советы

Тип овсянки

Нутрициолог не советует выбирать овсянку быстрого приготовления, которую просто достаточно залить крутым кипятком. В такой крупе практически нет никакой пищевой ценности.

Однако такой продукт можно есть людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта - гастрит, язва, эрозия.

Детям младше 3 лет, все же следует давать именно такую крупу быстрого приготовления, поскольку организм малышей еще достаточно уязвим. Им нельзя давать овсянку с грубой клетчаткой, овес или овсянку плющенную.

Время приготовления

Лучше покупать ту овсянку, на которой указано время приготовления от трех минут и больше. То есть надо брать такой продукт, который нужно только варить, а не заливать крутым кипятком. Из такой овсянки вы получите гораздо больше пользы для организма.

Полезные свойства

Овсянка - чрезвычайно полезный продукт. В ее состав входят витамины А, группы B, Е, К, РР, а также целый ряд важных микроэлементов - магний, калий, йод, фосфор и т. д. К тому же, такая каша содержит растительный белок, клетчатку и незаменимые аминокислоты.

Витамины и минералы в крупе играют немаловажную роль для здоровья нервной системы, красоты кожи, волос и нормализации метаболизма.

К примеру, магний необходим для улучшения работы сердечной и нервной систем, обмена веществ.

А кальций способствует регуляции работы мышц, а другие микроэлементы укрепляют стенки сосудов и опорно-двигательный аппарат организма.

Также полезные вещества в каше помогут избавиться от сонливости, поднимут настроение, помогут сконцентрироваться и сохранить ясность ума.