Як вибрати безпечне молоко, не відходячи від вітрини: дієві поради

Термічна обробка

За словами нутриціолога, молоко - це живий продукт, що містить мікроорганізми. Ультрапастеризація допомагає знищити шкідливі бактерії лише за 4 секунди!

Молоко миттєво нагрівається до 135-140 градусів, а потім швидко охолоджується, щоб зберегти вітаміни.

Упаковка

Щодо пакування, то краще обирати молоко в картонній коробці, оскільки герметична упаковка продовжує термін придатності продукту.

До того ж картон щільний і його складно пошкодити. Таке пакування не є токсичним, на відміну від пластикових пляшок.

Відомі марки

Нутриціолог радить з метою безпеки вибирати продукцію популярних виробників, а не дрібних фермерських господарств.

Користь молока

Молоко містить необхідний кальцій, магній фосфор і вітамін D, що корисно для здоров'я кісток, шкіри та волосся.

Крім того, наприкінці насиченого або навіть напруженого дня, склянка теплого молока допоможе заспокоїтися, зняти стрес і втому.

Для жінок молоко забезпечить ще один бонус, а саме допоможе пом'якшити симптоми ПМС.

До того, як з'явилася пастеризація, молоко було джерелом інфекцій та створювало неабияку загрозу для здоров'я.

Сьогодні, завдяки сучасним методам обробки, таких як: пастеризація, ультрапастеризація, стерилізація, молоко абсолютно безпечне і не втрачає своїх корисних властивостей.