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Как выбрать безопасное молоко, не отходя от витрины: действенные советы

Как выбрать молоко (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Молоко - универсальный продукт, который добавляют в кофе, выпечку, любую кашу. Если вы выбираете этот продукт для ежедневного употребления, необходимо обращать внимание не только на срок годности и процент жирности.

О том, как выбрать молоко, рассказала нутрициолог Вера Курик в своем Instagram.

Термическая обработка

По словам нутрициолога, молоко - это живой продукт, содержащий микроорганизмы. Ультрапастеризация помогает уничтожить вредные бактерии всего за 4 секунды!

Молоко мгновенно нагревается до 135-140 градусов, затем быстро охлаждается, чтобы сохранить витамины.

Упаковка

Что касается упаковки, то лучше выбирать молоко в картонной коробке, поскольку герметичная упаковка продлевает срок годности продукта.

К тому же картон плотный и сложно его повредить. Такая упаковка нетоксична, в отличие от пластиковых бутылок.

Известные марки

Нутрициолог советует в целях безопасности выбирать продукцию популярных производителей, а не мелких фермерских хозяйств.

Польза молока

Молоко содержит нужный кальций, магний фосфор и витамин D, что полезно для здоровья костей, кожи и волос.

Кроме того, в конце насыщенного или даже напряженного дня стакан теплого молока поможет успокоиться, снять стресс и усталость.

Для женщин молоко обеспечит еще один бонус, а именно поможет смягчить симптомы ПМС.

До того как появилась пастеризация, молоко было источником инфекций и создавало большую угрозу здоровью.

Сегодня благодаря современным методам обработки, таким как: пастеризация, ультрапастеризация, стерилизация, молоко абсолютно безопасно и не теряет своих полезных свойств.

Раньше мы объясняли, как проверить свежесть мяса, еще будучи в магазине.

Также читайте, как выбрать действительно качественный и полезный хлеб.

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