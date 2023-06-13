Как выбрать безопасное молоко, не отходя от витрины: действенные советы

Термическая обработка

По словам нутрициолога, молоко - это живой продукт, содержащий микроорганизмы. Ультрапастеризация помогает уничтожить вредные бактерии всего за 4 секунды!

Молоко мгновенно нагревается до 135-140 градусов, затем быстро охлаждается, чтобы сохранить витамины.

Упаковка

Что касается упаковки, то лучше выбирать молоко в картонной коробке, поскольку герметичная упаковка продлевает срок годности продукта.

К тому же картон плотный и сложно его повредить. Такая упаковка нетоксична, в отличие от пластиковых бутылок.

Известные марки

Нутрициолог советует в целях безопасности выбирать продукцию популярных производителей, а не мелких фермерских хозяйств.

Польза молока

Молоко содержит нужный кальций, магний фосфор и витамин D, что полезно для здоровья костей, кожи и волос.

Кроме того, в конце насыщенного или даже напряженного дня стакан теплого молока поможет успокоиться, снять стресс и усталость.

Для женщин молоко обеспечит еще один бонус, а именно поможет смягчить симптомы ПМС.

До того как появилась пастеризация, молоко было источником инфекций и создавало большую угрозу здоровью.

Сегодня благодаря современным методам обработки, таким как: пастеризация, ультрапастеризация, стерилизация, молоко абсолютно безопасно и не теряет своих полезных свойств.