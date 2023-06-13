Як вибрати безпечне молоко, не відходячи від вітрини: дієві поради

Молоко - універсальний продукт, який додають у каву, випічку, будь-яку кашу тощо. Якщо ви вибираєте цей продукт для щоденного вживання, необхідно звертати увагу не лише на термін придатності та відсоток жирності.

Про те, як вибрати молоко розповіла нутриціолог Віра Курик у своєму Instagram.

Термічна обробка

За словами нутриціолога, молоко - це живий продукт, що містить мікроорганізми. Ультрапастеризація допомагає знищити шкідливі бактерії лише за 4 секунди!

Молоко миттєво нагрівається до 135-140 градусів, а потім швидко охолоджується, щоб зберегти вітаміни.

Упаковка

Щодо пакування, то краще обирати молоко в картонній коробці, оскільки герметична упаковка продовжує термін придатності продукту.

До того ж картон щільний і його складно пошкодити. Таке пакування не є токсичним, на відміну від пластикових пляшок.

Відомі марки

Нутриціолог радить з метою безпеки вибирати продукцію популярних виробників, а не дрібних фермерських господарств.

Користь молока

Молоко містить необхідний кальцій, магній фосфор і вітамін D, що корисно для здоров'я кісток, шкіри та волосся.

Крім того, наприкінці насиченого або навіть напруженого дня, склянка теплого молока допоможе заспокоїтися, зняти стрес і втому.

Для жінок молоко забезпечить ще один бонус, а саме допоможе пом'якшити симптоми ПМС.

До того, як з'явилася пастеризація, молоко було джерелом інфекцій та створювало неабияку загрозу для здоров'я.

Сьогодні, завдяки сучасним методам обробки, таких як: пастеризація, ультрапастеризація, стерилізація, молоко абсолютно безпечне і не втрачає своїх корисних властивостей.