Как выбрать безопасное молоко, не отходя от витрины: действенные советы
Молоко - универсальный продукт, который добавляют в кофе, выпечку, любую кашу. Если вы выбираете этот продукт для ежедневного употребления, необходимо обращать внимание не только на срок годности и процент жирности.
О том, как выбрать молоко, рассказала нутрициолог Вера Курик в своем Instagram.
Термическая обработка
По словам нутрициолога, молоко - это живой продукт, содержащий микроорганизмы. Ультрапастеризация помогает уничтожить вредные бактерии всего за 4 секунды!
Молоко мгновенно нагревается до 135-140 градусов, затем быстро охлаждается, чтобы сохранить витамины.
Упаковка
Что касается упаковки, то лучше выбирать молоко в картонной коробке, поскольку герметичная упаковка продлевает срок годности продукта.
К тому же картон плотный и сложно его повредить. Такая упаковка нетоксична, в отличие от пластиковых бутылок.
Известные марки
Нутрициолог советует в целях безопасности выбирать продукцию популярных производителей, а не мелких фермерских хозяйств.
Польза молока
Молоко содержит нужный кальций, магний фосфор и витамин D, что полезно для здоровья костей, кожи и волос.
Кроме того, в конце насыщенного или даже напряженного дня стакан теплого молока поможет успокоиться, снять стресс и усталость.
Для женщин молоко обеспечит еще один бонус, а именно поможет смягчить симптомы ПМС.
До того как появилась пастеризация, молоко было источником инфекций и создавало большую угрозу здоровью.
Сегодня благодаря современным методам обработки, таким как: пастеризация, ультрапастеризация, стерилизация, молоко абсолютно безопасно и не теряет своих полезных свойств.
Раньше мы объясняли, как проверить свежесть мяса, еще будучи в магазине.
Также читайте, как выбрать действительно качественный и полезный хлеб.