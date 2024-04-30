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Як вибирати модні речі у піжамному стилі на теплий сезон 2024 року

Як вибрати речі у піжамному стилі (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Речі у піжамному стилі в останні роки стали дуже популярними серед жінок. Адже це про комфорт. Але їх теж багато і варто навчитися вибирати.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Кишеньковий стиліст".

Як вибрати речі у піжамному стилі

У магазинах вже активно починають зʼявлятись більш легкі речі й виникає питання: "А що ж купити для теплого періоду року такого, щоб бути стильною, цікавою та щоб речі були функціональними?".

Універсальним вибором сету на теплий період року є - костюм з легкої тканини, який ніби схожий на піжаму або костюм вільного крою без чітких ліній та форм.

Пропонуємо розглянути сьогодні варіанти стилізації та показати як саме можна трансформувати цей прекрасний сет до різних обставин красивого, буденного життя.

Стилізація костюма у піжамному стилі (фото: Pinterest)

Часто можна почути  від жінок, що такі костюми доречніше виглядають у розслаблених повсякденних образах, або вони призначені для відпочинку або тільки для того, щоб носити їх вдома.

Але і костюм, що виглядає ніби, домашній та легкий, можна органічно додати у капсулу для повсякденних виходів.

Перший образ з цим костюмом - це стилізації його для більш ділових або важливих зустрічей, звісно не для зустрічей з серйозним діловим дрес-кодом.

Все що для цього образу потрібно

Жакет, який відповідає за презентабельність, серйозність та структурність в образі, завдяки жорсткій лінії плечей та доволі щільної тканини речі.

Костюм у цьому сеті відповідає за легкість, повітряність та настрій, який гармонічно поєднаний з усіма моментами образу.

Туфлі на підборах додають харизматичності. Також можна додати анімалістичний принт.

Якщо потрібно трішки збавити градус екстравагантності в образі, то можна це легко зробити замінивши речі в анімалістичному принті на більш базові кольори й ваш аутфіт одразу стане більш класичним та спокійним.

Як носити костюми у піжамному стилі (фото: Pinterest)


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