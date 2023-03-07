Як ви відштовхуєте від себе людей: психолог назвала 10 варіантів поведінки

Постійно обурюється

Якщо ви без кінця виражаєте невдоволення, обурюєтеся тими чи іншими вчинками, подіями, речами, явищами, люди точно до вас не потягнуться. Найчастіше такою поведінкою людина прикриває своє безсилля або слабкість, але при цьому оточуючі сприймають її як токсичну.

Весь час кудись поспішає

Білий Кролик в "Алісі в країні чудес" заявляє: "Я запізнююся до дуже важливої дати. Немає часу вітатись чи прощатися…" Люди, які живуть у такому стані, не можуть розслабитися. Вони постійно готуються до всіляких криз та перебувають у стані постійної бойової готовності. Їхня увага зосереджена на майбутньому, і вони не можуть бути повністю присутніми в цей момент.

Роздратування по дрібницях

Важко перебувати поруч із людиною, яку все бісить і дратує. Такі, напевно, є поруч з вами - вони кричать, кидаються, якщо щось йде не так, як вони очікували. Вони нетерпимі до великої кількості дрібних проблем, стогнуть і завжди скаржаться. І найсумніше - вони не здатні побачити хороше, те, на чому можна було б сконцентруватися.

Зацикленість

Психолог зазначає, що є такі люди, які без кінця "пережовують" ті самі події або ситуації, обговорюють їх у деталях у мільйонний раз і намагаються докопатися до суті. Зазвичай вони настільки поглинені цим вічним пошуком, що не можуть відкритися новій інформації, яка дійсно могла б їм допомогти.

Говорить тільки про себе

"Дуже важко спілкуватися з тим, хто бачить світ тільки зі своєї позиції, говорить тільки про себе, ніколи не цікавиться іншими та не пам'ятає, що йому розповідають оточуючі. Буває так, що ця людина чарівна і харизматична і їй насправді є що розповісти іншим. Але в такому разі просто не турбуйте себе конкуренцією з нею", - пояснила Ренді Гюнтер.

Хронічно запізнюється

Люди, на які завжди й скрізь доводиться чекати, вони постійно спізнюються - дратують оточуючих. Найпоширеніша причина, чому людина спізнюється, це інертність, нездатність швидко переключити увагу. Він не може спланувати свого часу, швидко завершити те, що робить. Але таку поведінку можна назвати пасивно-агресивною і терпіти її не варто.

Не виконує обіцянок

Постійне невиконання угод, домовленостей та обіцянок – вірний спосіб відштовхнути інших. Адже основа добрих стосунків між людьми – це довіра. Як її зберегти, якщо людина постійно порушує домовленості.

Жадібність

Люди не люблять тих, хто як параноїк боїться, що його обдурять, обрахують. А ще такі люди завжди намагаються взяти більше, ніж дають. Такі люди постійно звинувачують інших у тому, що вони використовують їх у своїх інтересах, і вважають, що інші не заслуговують на щедрість, якщо не підходять під їхні "мірки".

Включає постійно сарказм

Коли ви періодично дражните інших людей, і вони не проти - це нормально. Але сарказм – це щось інше. У ньому міститься зневага або глузування, за умовчанням. Дуже саркастичні люди зазвичай не впевнені й бояться самі стати об'єктом для глузування.

Вічна жертва

У кожної людини в житті бувають ситуації, коли їй погано, важко і вона переживає непростий період життя. Але більшість людей намагаються вибратися з переживань, повернутися до минулого життя. Так, це буває непросто, але життя продовжується і треба жити далі.

Але є ті, кому подобається роль жертви. Їх завжди хтось кривдить, до них усі несправедливі, ніхто їх не розуміє. Допомогти таким людям буває неможливо. Та їм це й не потрібне.