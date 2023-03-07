Как вы отталкиваете от себя людей: психолог назвала 10 вариантов поведения

Постоянно возмущается

Если вы без конца выражаете недовольство, возмущаетесь теми или иными поступками, событиями, вещами, явлениями, люди совершенно точно к вам не потянутся. Чаще всего таким поведением человек прикрывает свое бессилие или слабость, но при этом окружающие воспринимают его как токсичного.

Все время куда-то спешит

Белый Кролик в "Алисе в стране чудес" заявляет: "Я опаздываю к очень важной дате. Нет времени здороваться или прощаться…" Люди, живущие в таком состоянии, не могут расслабиться. Они постоянно готовятся ко всевозможным кризисам и находятся в состоянии постоянной боевой готовности. Их внимание сосредоточено на будущем, и они не могут полностью присутствовать в настоящем моменте.

Раздражение по мелочам

Тяжело находиться рядом с человеком, которого все бесит и раздражает. Такие наверняка есть рядом с вами - они кричат, мечутся, если что-то идет не так, как они ожидали. Они нетерпимы к большому количеству мелких проблем, стонут и вечно жалуются. И самое печальное - они не способны увидеть хорошее, то, на чем можно было бы сконцентрироваться.

Зацикленность

Психолог отмечает, что есть такие люди, которые без конца "пережевывают" одни и те же события или ситуации, обсуждают их в деталях в миллионный раз и пытаются докопаться до сути. Обычно они настолько поглощены этим вечным поиском, что не могут открыться новой информации, которая действительно могла бы им помочь.

Говорит только о себе

"Очень тяжело общаться с тем, кто видит мир только со своей позиции, говорит только о себе, никогда не интересуется другими и не помнит, что ему рассказывают окружающие. Бывает так, что этот человек обаятелен и харизматичен и ему на самом деле есть что поведать другим. Но в таком случае просто не утруждайте себя конкуренцией с ним", - пояснила Рэнди Гюнтер.

Хронически опаздывает

Люди, которых всегда и везде приходится ждать, они постоянно опаздывают - раздражают окружающих. Самая распространенная причина, почему человек опаздывает, это - инертность, неспособность быстро переключить внимание. Он не может спланировать свое время, быстро завершить то, что делает. Но такое поведение можно назвать пассивно-агрессивным и терпеть его не стоит.

Не выполняет обещаний

Постоянное невыполнение соглашений, договоренностей и обещаний - верный способ оттолкнуть других людей. Ведь основа хороших отношений между людьми - это доверие. Как же его сохранить, если человек постоянно нарушает договоренности.

Жадничает

Люди не любят тех, кто как параноик боится, что его обманут, обсчитают. А еще такие люди всегда стараются взять больше, чем дают. Такие люди постоянно обвиняют других в том, что они используют их в своих интересах, и считают, что другие не заслуживают щедрости, если не подходят под их "мерки".

Включает постоянно сарказм

Когда вы периодически поддразниваете других людей, и они не против - это нормально. Но сарказм - это нечто иное. В нем содержится презрение или насмешка, по умолчанию. Очень саркастичные люди обычно в себе не уверенны и боятся сами стать объектом для насмешек.

Вечная жертва

У каждого человека в жизни бывают ситуации, когда ему плохо, тяжело и он переживает непростой период в жизни. Но большинство людей стараются выбраться из переживаний, вернуться к прежней жизни. Да, это бывает непросто, но жизнь продолжается и нужно жить дальше.

Но есть те, кому нравится роль жертвы. Их всегда кто-то обижает, к ним все несправедливы, никто их не понимает. Помочь таким людям бывает невозможно. Да им это и не нужно.