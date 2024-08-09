Як ви псуєте свій кондиціонер: 6 поширених помилок

Часте вмикання і вимикання кондиціонера

Помилково вмикати і вимикати кондиціонер кожного разу, коли ви приходите або йдете.

Правильніше включати кондиціонер на початку охолоджувального сезону і вимикати його тільки в кінці. Так кондиціонер буде працювати ефективніше, зменшивши споживання електроенергії і підтримуючи стабільну температуру.

Неправильне встановлення кондиціонера

Одна з найпоширеніших помилок - установка одного кондиціонера в багатокімнатній квартирі. Якщо ви встановите спліт-систему, розраховану на 75 м², тільки в одній кімнаті, кондиціонер не зможе охолоджувати інші кімнати.

Рекомендуємо встановити кондиціонер в кожній кімнаті для забезпечення ефективного охолодження всього простору.

Відкриті двері та вікна

Відкриті двері та вікна пропускають вологу всередину вашого будинку і дозволяють холодному повітрю виходити. Ваш кондиціонер змушений працювати важче, щоб компенсувати це, що призводить до значних витрат енергії.

Завжди тримайте двері та вікна закритими під час роботи кондиціонера.

Неправильний вибір потужності кондиціонера

Ще одна помилка при виборі кондиціонера полягає у неправильній оцінці його потужності. Наприклад, для кімнати площею 21 м², з сонячної сторони, з великою технікою і сім'єю з 4 осіб, установка кондиціонера "сімка" буде неефективною.

Рекомендується вибрати кондиціонер потужністю "дев'ятка" для кращого охолодження і тривалішої служби обладнання.

Обслуговування кондиціонера лише при поломці

Ще одна помилка - заправляти фреон і чистити кондиціонер лише при поломці. Необхідно проводити обслуговування, заправку та очищення на початку і в кінці сезону охолодження.

Це продовжить термін служби кондиціонера та дозволить вчасно виявити і усунути можливі проблеми.

Відсутність чищення

Зовнішні конденсатор і випарник можуть забруднюватися брудом, що блокує повітряний потік і ізолює котушки, знижуючи їхню здатність ефективно управляти теплом.

Щоб уникнути забруднення котушок, не розміщуйте компоненти кондиціонера біля вентиляційних отворів і регулярно видаляйте опале листя, траву та інше сміття ззовні.