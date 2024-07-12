Як пережити спеку без кондиціонера і уникнути теплового удару: поради лікаря
В Україні починається тиждень екстремальної спеки, яка стане викликом для здоров'я багатьох людей. Під час відключень світла кондиціонери та вентилятори в оселях українців не стануть у пригоді.
Які проблеми зі здоров'ям можуть бути через спеку та як розпізнати тепловий удар, у коментарі РБК-Україна розповіла головний терапевт медичної мережі "Добробут" Ірина Левада.
Хто ризикує мати проблеми зі здоров'ям через спеку
Спека впливає на здоров'я усіх людей, але деяким треба звертати особливу увагу на своє самопочуття у це період. За словами Ірини Левади, у групі ризику мати негативні наслідки для здоров'я:
- діти;
- люди поважного віку;
- вагітні;
- ті, хто займаються фізичною працею на відкритому просторі (наприклад, роблять дороги).
"Спека – це виклик здоров'ю. Бо якщо температура навколишнього середовища дорівнює або перевищує нашу температуру тіла, то механізми терморегуляції виключаються. І тоді може настати тепловий удар", - пояснює вона.
Фото: Працівники на відкритому просторі - у групі ризику (gettyimages.com)
Які симптоми свідчать про тепловий удар
Лікар наводить симптоми теплового удару, на які варто зважати:
- підвищується температура тіла до 40-41 градусів;
- виникає почервоніння шкіри;
- коли виникає сухість шкіри, тобто потовиділення припиняється;
- може бути сильна спрага;
- слабкість;
- підвищена частота дихання;
- підвищена частота пульсу;
- запаморочення;
- м'язові судоми;
- агресія.
"Якщо людина це в собі щось помічає, може це оцінити, то найкращий варіант - надати собі якусь допомогу. Якщо ви знаходитеся на відкритому просторі, то треба зайти туди, де можуть працювати кондиціонери навіть під час відключень світла – наприклад, у торговий центр. Якщо є зупинка транспорту з якимось накриттям, треба зайти у тінь. Або у лікарню, якщо є поруч",– пояснює спеціаліст.
Що робити, якщо людина нездужає від спеки удома
Якщо ці симптоми людина відчуває вдома, варто:
- взяти мокре простирадло і обгорнутися;
- прийняти прохолодний душ, якщо у крані є вода;
- поклати холодобокси у місця максимального потовиділення – на шию, під пахви, в пах.
"Якщо все зовсім погано, зокрема, підвищення температури тіла до 40-41 градусів, то необхідно викликати невідкладну допомогу і не ризикувати. Тому що тепловий удар має три стадії, і на третій виникає загроза для життя, коли може бути падіння артеріального тиску і абсолютний розлад терморегуляції", – попереджає спеціаліст.
Ірина Левада радить: треба пити дуже багато простої води і води з електролітами (наприклад, воду "РеО"), тому що з потовиділенням виходять так звані "солі" з організму. Взимку потреба організму – 30 мл води на 1 кг маси тіла, а влітку – 40 мл на 1 кг маси.
Фото: У спеку треба пити більше води (gettyimages.com)
"Але не зловживати кавою, міцним чаєм, алкоголем і тютюнопалінням, тому що це все дійсно погано впливає на організм. Людям фізичної праці варто її обмежити. Також у спеку можуть погано вплинути на здоров'я регулярні фізичні навантаження, наприклад, заняття у фітнес-центрі", - застерігає медик.
Також не варто відразу сідати у розпечене на сонці авто – треба завести двигун, включити кондиціонер і зачекати, поки салон охолоне, а тоді їхати.
"У спеку дуже важливо правильно обирати одяг. Зокрема, синтетичні тканини можуть впливати на тіло дуже негативно, вони практично зупиняють теплообмін, тому бажано одягатися у легкі натуральні тканини навіть удома", - звертає увагу фахівець.
Зважати на ризики теплового удару варто і тим, хто влітку планує подорожі до південних країн, де спека ще потужніша, ніж в Україні.
"Треба бути дуже обережними, бо ми належимо до європеоїдної раси, і ми генетично та історично не звикли до таких високих температур повітря. Наш організм дуже погано переносить спеку", - застерігає вона.
Нагадаємо, ми писали, скільки годин можна працювати під час аномальної спеки. Для різних видів робіт допустимі показники температури відрізняються.
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