Як повернути прохолоду у квартиру: 5 ідей покращити циркуляцію повітря

Вдома дуже душно, хоча вікна відкриті? Влітку це особливо неприємно. Буває навіть так, що на вулиці - прохолода, а вдома - духота. Але є кілька простих шляхів змінити ситуацію на краще.

Використовуйте стельові вентилятори

Стельові вентилятори відмінно покращують циркуляцію повітря і є економічним рішенням для підтримки комфортної температури. Хоча вентилятори не охолоджують повітря, вони рівномірно розподіляють його по кімнаті, створюючи охолоджувальний ефект влітку та виштовхуючи тепле повітря взимку.

У теплі місяці стельові вентилятори повинні обертатися проти годинникової стрілки, а в холодні - за годинниковою стрілкою.

Переставте меблі

Розміщення меблів значно впливає на циркуляцію повітря. Великі меблі, такі як дивани та шафи, можуть перешкоджати потоку повітря. Розташовуйте предмети так, щоб вони не блокували вентиляційні отвори, вікна чи двері. Залишайте достатньо простору між меблями та стінами, щоб забезпечити вільний рух повітря.

Використовуйте зволожувачі та осушувачі

Застояне повітря може свідчити про надмірну або недостатню вологість у вашому домі. Зволожувач додасть вологи в повітря, що корисно в зимовий період, коли повітря особливо сухе. Якщо повітря у вашому домі вологе та задушливе, осушувач допоможе видалити зайву вологу. Обидва пристрої сприяють фільтрації та циркуляції повітря у вашому домі.

Зволожувач повітря може не тільки поліпшити якість повітря, а ще й ароматизувати його (фото: Freepik.com)

Очищуйте та розблоковуйте вентиляційні отвори

Пил, сміття та алергени можуть накопичуватися у повітропроводах, обмежуючи циркуляцію повітря та впливаючи на якість повітря в приміщенні. Заблоковані або брудні вентиляційні отвори знижують циркуляцію повітря і погіршують якість повітря.

Регулярно перевіряйте, щоб усі вентиляційні отвори та решітки були відкритими. Переконайтеся, що завіси, меблі та інші предмети не блокують їх. Також варто замовляти періодичне очищення вентиляційних отворів у кваліфікованих фахівців для забезпечення їхньої ефективної роботи.

Створіть перехресну вентиляцію

Якщо у вас є два вікна, розташовані навпроти одне одного, ви можете забезпечити перехресну вентиляцію, просто відкривши їх. Повітря буде входити через одне вікно та виходити через інше.

Якщо немає природного потоку повітря, використовуйте вентилятори для його посилення. Розмістіть коробковий вентилятор перед одним з вікон, щоб він виштовхував повітря назовні, а інший вентилятор на протилежному вікні, щоб він втягнув прохолодне повітря всередину. Це допоможе покращити циркуляцію повітря в приміщенні.