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Як на Великдень пофарбувати яйця вином. Блогерка показала, яким насправді буде результат

Як красиво пофарбувати яйця на Великдень (фото: pixabay.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже декілька років мережею "віруситься" цікавий метод фарбування яєць на Великдень. Юзерам обіцяють неймовірний ефект мерехтіння, але чи правда це? Блогерка Аня Скиба вирішила перевірити цей лайфхак і вже показала результат.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким дівчина поділилася в Instagram.

Як фарбувати яйця вином

Так, блогерка налила у каструлю червоне вино. Там лежали і два яйця. Дівчина взяла біле та коричневе яйця, аби подивитися, чи буде між ними різниця після фарбування.

Дівчина проварила їх протягом 10 хвилин. Потім вона залишила їх на ніч, аби за цей час вони встигли "настоятися" та увібрати більше кольору. Для зручності блогерка переклала яйця у контейнер з кришкою.

На ранок вона вже змогла оцінити результат. І якщо інші блогери одразу показували неймовірне мерехтіння та "космічні" кольори, то дівчина продемонструвала дещо інше.

Яйця були досить темними. Але потім на них дійсно можна було побачити те саме мерехтіння.

 

Як реагує мережа

Цікавий лайфхак сподобався юзерам. У коментарях почали писати, що до вина було варто додати декілька ложок цукру та оцту. Це мало б зробити яйця більш яскравими. Також користувачі зазначили:

  • "Так красиво"
  • "Цікаво, а на смак не впливає?"
  • "Треба спробувати!".

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, що станеться з людиною, якщо вона питиме молоко щодня.

Окрім цього, днями стало відомо, що готували та як святкували Великдень наші предки.

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