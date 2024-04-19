RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как на Пасху покрасить яйца вином. Блогерша показала, каким на самом деле будет результат

Как красиво выкрасить яйца на Пасху (фото: pixabay.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже несколько лет в сети "вирусится" интересный метод окрашивания яиц на Пасху. Пользователям обещают невероятный эффект мерцания, но правда ли это? Блогерша Аня Скиба решила проверить этот лайфхак и уже показала результат.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым девушка поделилась в Instagram.

Как красить яйца вином

Так, блогерша налила в кастрюлю красное вино. Там лежали и два яйца. Девушка взяла белое и коричневое яйца, чтобы посмотреть, будет ли между ними разница после окрашивания.

Девушка проварила их в течение 10 минут. Затем она оставила их на ночь, чтобы за это время они успели настояться и впитать больше цвета. Для удобства блогерша переложила яйца в контейнер с крышкой.

К утру она уже смогла оценить результат. И если другие блогеры сразу показывали невероятное мерцание и "космические" цвета, девушка продемонстрировала немного другое.

Яйца были довольно черными. Но потом на них действительно можно было увидеть то же мерцание.

 

Как реагирует сеть

Интересный лайфхак понравился пользователям. В комментариях начали писать, что к вину стоило добавить несколько ложек сахара и уксуса. Это должно сделать яйца более яркими. Также пользователи отметили:

  • "Так красиво"
  • "Интересно, а на вкус не влияет?"
  • "Надо попробовать!".

Напомним, недавно мы уже рассказывали, что произойдет с человеком, если он будет пить молоко каждый день.

Кроме того, на днях стало известно, что готовили и как праздновали Пасху наши предки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві фактиПасхаЛайфхакиПраздники Украины