Як вдягатися "мов француженка" і не сильно витрачатися: готові образи від персонального стиліста

Француженки вважаються взірцями стилю, хоч і обирають дуже простий і природний стиль у повсякденних луках. У чому ж насправді криються їхні секрети?
Готові образи показав персональний стиліст Матвій Калугін в Instagram.
Більшість француженок не бачить необхідності в тому, аби ретельно добирати аксесуарну групу, мати салонну укладку та контуринг обличчя.
Зазвичай це буде 60-70% завершеності образу, присутня якась недомовленість, яка компенсується харизмою та внутрішньою енергією.
Дуже часто ви побачите на них джинси навіть влітку, компанію яким складатиме звичайна майка чи оверсайзна сорочка. Також часто на француженках можна помітити джинсові шорти або розслаблені літні штани.
В літніх образах француженок часто можна помітити відкрите взуття на низькому ході, таке як сандалії, акуратні шльопанці чи балетки.
Інколи можуть трапитися акуратні підбори на kitten heel (низькі тонкі підбори), але не більше - зайва претензійність на повсякдень їм не притаманна!
Інколи вони можуть бавитися звичайними авоськами чи трендовими варіаціями сумок, та зазвичай це буде дорожча, якісніша та впізнавана модель, яка додаватиме стилізаціям легкого шику.
Вона виражається у першу чергу через настрій, власну подачу та впевненість у собі! Та все ж, француженки не гребують тим, аби розстібнути ґудзики на сорочці, вдягнути відкритий топ чи напівприталену сукню.
За словами стиліста, більшість речей із добірки досить budget-friendly.
"Для того, аби створити собі лук у французькому стилі не обов'язково витрачати багато коштів! Речі досить прості, зрозумілі та їх можливо віднайти у будь-якому сегменті", - пише Матвій Калугін.
Всі фото: instagram.com/matveyykl
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