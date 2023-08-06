Як вдягатися "мов француженка" і не сильно витрачатися: готові образи від персонального стиліста

Головні засади французького стилю

Незавершеність образів у позитивному ключі

Більшість француженок не бачить необхідності в тому, аби ретельно добирати аксесуарну групу, мати салонну укладку та контуринг обличчя.

Зазвичай це буде 60-70% завершеності образу, присутня якась недомовленість, яка компенсується харизмою та внутрішньою енергією.

Любов до простих, зрозумілих поєднань в стилі casual

Дуже часто ви побачите на них джинси навіть влітку, компанію яким складатиме звичайна майка чи оверсайзна сорочка. Також часто на француженках можна помітити джинсові шорти або розслаблені літні штани.

Низький хід

В літніх образах француженок часто можна помітити відкрите взуття на низькому ході, таке як сандалії, акуратні шльопанці чи балетки.

Інколи можуть трапитися акуратні підбори на kitten heel (низькі тонкі підбори), але не більше - зайва претензійність на повсякдень їм не притаманна!

Statement-сумка, яка формує образ

Інколи вони можуть бавитися звичайними авоськами чи трендовими варіаціями сумок, та зазвичай це буде дорожча, якісніша та впізнавана модель, яка додаватиме стилізаціям легкого шику.

Делікатна сексуальність

Вона виражається у першу чергу через настрій, власну подачу та впевненість у собі! Та все ж, француженки не гребують тим, аби розстібнути ґудзики на сорочці, вдягнути відкритий топ чи напівприталену сукню.

Тримайте підбірку готових образів

За словами стиліста, більшість речей із добірки досить budget-friendly.

"Для того, аби створити собі лук у французькому стилі не обов'язково витрачати багато коштів! Речі досить прості, зрозумілі та їх можливо віднайти у будь-якому сегменті", - пише Матвій Калугін.

Всі фото: instagram.com/matveyykl