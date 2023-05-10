Как вовремя распознать кризис в отношениях: 8 признаков того, что вы на грани развода

Война и постоянный стресс стали серьезным испытанием для украинских семей. Многие пары оказались на грани развода. Однако с кризисами в отношениях сталкиваются все, важно уметь вовремя их распознать и начать налаживать жизнь с партнером. Главное не упустить момент и не пройти рубеж, когда уже нечего спасать.

О том, какие признаки указывают на кризис в отношениях пишет психолог Светлана Олейник на своей странице в Instagram .

Как распознать кризис в отношениях

"В отношениях все было хорошо, вы - единое целое, но что-то начало меняться, и вы замечаете, что очень разные, не знаете, как быть дальше и договориться стало все сложнее. Наступает кризис. Или вы уже давно вместе, многое обсуждено, слаженно, и здесь партнер открывается с новой стороны", - пишет эксперт.

Она объясняет, что люди со временем и обстоятельствами меняются. На это влияет новая работа, место жительства, новые друзья, рождение детей и т.д. То, что подходило обоим прежде, сейчас может не удовлетворять и тоже приводит к кризису.

"Кризис - это когда по-старому уже не можем, а как жить по-новому еще не знаем. Все пары время от времени встречаются с кризисным периодом. Важно вовремя заметить нарастающие в паре раздражения и недовольства, чтобы не проскочить момент" назад дороги нет" - когда негатива к партнеру так много, что хорошее разглядеть невозможно. Тогда велика вероятность расставания", - объясняет Олейник.

Также она добавляет, что иногда кризис один партнер замечает раньше другого, а для другого "все как было, ничего не случилось". Тем не менее кризис в отношениях - это всегда история о двух.

"Принимать решение о дальнейшей судьбе отношений не стоит сгоряча, следует иметь ясность - "что я хочу для себя в жизни и в отношениях дальше", - говорит психолог.

Она выделяет 8 признаков кризиса в отношениях, сигнализирующих, что что-то пошло не так.

Какие признаки указывают на кризис в отношениях