Як вберегти телефон під час морозів, щоб не зашкодити акумулятору

Як захистити смартфон у морози?

Насамперед варто знизити використання телефону на вулиці, коли температура опускається нижче нуля. Покладіть телефон у кишеню, а не в рюкзак чи сумку, де температура також не найтепліша.

Якщо на вулиці дощить або сніжить, уникайте потрапляння крапель на екран. Таким чином теплопровідність пристрою знижується. А якщо вологи буде занадто багато постраждає і сам сенсор.

Проте найбільше в морози страждає акумулятор. Експерти кажуть, що акумулятори, які встановлюють у сучасних смартфонах, ґрунтуються на технології літій-полімер або літій-іон.

З двох різновидів краще холод переносять літій-полімерні. Але все одно на морозі вони розряджаються. При охолодженні смартфона до 0 градусів за Цельсієм акумулятор втратить 20-40% ємності.

Знизьте використання смартфона на вулиці (фото: Freepik)

Як зберегти заряд на холоді?

Загалом те, як працюватиме батарея на холоді, залежить від її стану та догляду протягом усього часу використання. Але все ж дечим допомогти можна.

Не залишайте на зарядці

Ймовірно, що ви також любите поставити телефон на зарядку на всю ніч, і думаєте, що в цьому нічого страшного. Проте саме так батарея й зношується.

Для приладу місткістю 2900 мАг вистачить 2,5-3 години, щоб повністю зарядитися. Після цього починається підживлення і підтримання на позначці 100%, викликаючи у батареї "стресовий стан".

Заряджати телефон, як тільки є можливість

Якщо ви думаєте, що постійне підживлення телефону по 10-15 хвилин триматиме батарею в тонусі, то глибоко помиляєтеся. Краще зарядити телефон один раз і повністю.

До речі, не варто також розряджати його до повного нуля дуже часто. Після досягнення максимального заряду його працездатність з часом може знизитися на 50%.

Щоб зберегти батарею, необхідно утримувати загальний рівень заряду в межах 30-75%. Така експлуатація визнана найбільш ефективною і корисною для смартфона.

Контролюйте температуру девайса

Якщо на вулиці сильний мороз, то телефон може гальмувати та не виконувати своє призначення до кінця. Високі температури призводять до:

втрати місткості на 25-50%

виходу гаджета з ладу

зависання

періодичного вимкнення

До того ж коли повернетеся додому, не користуйтеся телефоном відразу. Йому потрібно повернутися до кімнатної температури, щоб знову цілковито служити вам ще декілька років.