Як варити заморожені вареники, щоб тісто не розклеювалося: 9 секретів приготування

Не розморожувати вареники перед варінням

Однією з основних причин, чому тісто розклеюється, є занадто швидке розморожування вареників перед варінням. Краще варити вареники прямо з морозилки.

Це дозволить зберегти форму і структуру тесту, а також зменшить ймовірність того, що вони розваряться.

Варити вареники в великій каструлі

Якщо каструля занадто маленька, вареники можуть прилипати один до одного або до стінок каструлі. Тож, щоб вареники не перетворилися на суцільний шматок тіста, використовуйте велику каструлю.

Переконайтеся, що є достатньо місця для того, щоб вареники могли вільно плавати під час варіння.

Наливати вдосталь води

Кількість води важлива. Для того, щоб вареники не прилипали до каструлі та не розварювались, використовуйте багато рідини. Рекомендована кількість - близько 4-5 літрів води на кожні 500 г вареників.

Підсолити воду

Додавання солі в воду - необхідний крок для приготування смачних солоних або солодких вареників. Сіль зберігає щільність тіста і запобігає розклеюванню вареників.

Як варити вареники без розварювання (ілюстративне фото: GettyImages)

Додати холодну воду під час кипіння

Ще один лайфхак для запобігання розклеюванню вареників - додати трохи холодної питної води в каструлю, коли рідина в посуді закипить і вареники вже будуть опущені. Це допоможе знизити температуру води і уникнути швидкого розварювання тіста.

Помішувати вареники під час варіння

Щоб вареники не злипалися, акуратно перемішуйте їх у воді. Це особливо важливо на початку, коли вони тільки починають варитися і можуть прилипати до дна. Але будьте обережні, щоб не пошкодити тісто, не перемішуйте вареники енергійно.

Не переварювати вареники

Переварювання вареників - одна з поширених причин розклеювання тіста. Хоча може здаватися, що заморожений продукт слід готувати довше, ніж зліплений щойно, зазначають, що варити вареники варто не довше, ніж 5-7 хвилин після спливання.

Варити вареники по кілька порцій

Якщо у вас велика кількість вареників, краще варити їх кількома порціями, щоб кожен вареник мав достатньо простору для плавання. Перевантажена каструля може призвести до того, що вареники злипнуться, і тісто розклеїться.

Правильно охолодити вареники після варіння

Після того як вареники зваряться, не забувайте обережно витягти їх з води за допомогою шумівки, щоб прибрати зайву рідину. Щоб вони не злипалися, після перекладання вареників на тарілку змастіть їх маслом або сметаною.