Как варить замороженные вареники, чтобы тесто не расклеивалось: 9 секретов приготовления

Не размораживать вареники перед варкой

Одной из основных причин, почему тесто расклеивается, является слишком быстрое размораживание вареников перед варкой. Лучше варить вареники прямо из морозилки.

Это позволит сохранить форму и структуру теста, а также снизит вероятность того, что они разварятся.

Варить вареники в большой кастрюле

Если кастрюля слишком маленькая, вареники могут прилипать друг к другу или стенкам кастрюли. Чтобы вареники не превратились в сплошной кусок теста, используйте большую кастрюлю.

Убедитесь, что достаточно места для того, чтобы вареники могли свободно плавать во время варки.

Наливать достаточно воды

Количество воды важно. Чтобы вареники не прилипали к кастрюле и не разваривались, используйте много жидкости. Рекомендованное количество - около 4-5 литров воды на каждые 500 г вареников.

Подсолить воду

Добавление соли в воду - необходимый шаг для приготовления вкусных соленых или сладких вареников. Соль сохраняет плотность теста и предотвращает расклеивание вареников.

Как варить вареники без разваривания (иллюстративное фото: GettyImages)

Добавить холодную воду во время кипения

Еще один лайфхак для предотвращения расклеивания вареников - добавить немного холодной питьевой воды в кастрюлю, когда жидкость в посуде закипит и вареники уже будут опущены. Это поможет снизить температуру воды и избежать быстрого разваривания теста.

Помешивать вареники во время варки

Чтобы вареники не слипались, аккуратно перемешивайте их в воде. Это особенно важно в начале, когда они только начинают вариться и могут прилипать ко дну. Но будьте осторожны, чтобы не повредить тесто, не перемешивайте вареники энергично.

Не переваривать вареники

Переваривание вареников - одна из распространенных причин расклеивания теста. Хотя может казаться, что замороженный продукт следует готовить дольше, чем слепленный только что, отмечают, что варить вареники следует не дольше 5-7 минут после всплытия.

Варить вареники по несколько порций

Если у вас большое количество вареников, лучше варить их несколькими порциями, чтобы у каждого вареника было достаточно пространства для плавания. Перегруженная кастрюля может привести к тому, что вареники слипнутся и тесто расклеится.

Правильно охладить вареники после варки

После того как вареники сварятся, не забывайте осторожно вытащить их из воды с помощью шумовки, чтобы убрать лишнюю жидкость. Чтобы они не слипались, после перекладывания вареников на тарелку смажьте их маслом или сметаной.