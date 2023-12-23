Як варити холодець, щоб було швидко і смачно: корисні поради

Як приготувати холодець - поради досвідчених господинь

Обирайте якісне м'ясо. Для холодцю краще використовувати свіже м'ясо з високим вмістом колагену, наприклад, свинячі ніжки, крила або хвости.

Варіть м'ясо на повільному вогні. Саме це допоможе бульйону стати наваристим і прозорим.

Додайте в бульйон цибулю, моркву, лавровий лист і перець. Вони додадуть холодцю аромату і смаку.

Знімайте піну з бульйону протягом усього часу варіння. Це допоможе зробити холодець прозорим.

Перед тим, як злити бульйон, процідіть його через сито. Це допоможе видалити дрібні частинки і кістки.

Якщо ви хочете приготувати холодець швидко, ви можете використовувати желатин. Желатин додасть страві густоти та допоможе їй застигнути швидше.

Вимочуйте м'ясо перед варінням. Так ви забезпечите чистоту бульйону, адже у м'ясі буде менше крові.

Не залишайте холодець застигати у теплому місці. Для цього найкраще перекласти страву у холодильник. А на балконі холодець може зіпсуватися, особливо при морозі або під час перепаду температур.

Як приготувати смачний холодець (фото: freepik.com)

Швидкий холодець з желатином - рецепт

Вам знадобляться такі продукти:

0,5 кг будь-якого м'яса (підійде курка, індичка, свинина або яловичина)

1 літр води

1 цибулина

2 лаврових листки

2-3 гвоздики

15 грамів желатину

5 горошин запашного перцю

сіль (регулюйте кількість в залежності від ваших вподобань).

Почнемо приготування. Замочіть на 4 години м'ясо, потім перекладіть його у велику каструлю, додайте воду, цілу очищену цибулю, гвоздику та перець. Доведіть усе це до кипіння, а потім зменште вогонь та залиште майбутній холодець варитися ще на дві години.

Протягом цього часу знімайте піну та стежте, аби бульйон не кипів. Коли м'ясо буде готовим, підсоліть бульйон. Потім дістаньте м'ясо та наріжте його. А бульйон потрібно процідити, аби він був прозорим.

Далі змішайте желатин з водою та залиште його на 10-15 хвилин. Тим часом знову поставте бульйон на вогонь, підсоліть його та дочекайтеся, поки він закипить. Вливайте желатин, робіть це поступово і постійно помішуйте бульйон.

М'ясо потрібно розкласти по формах (мискам, контейнерам тощо). Якщо хочете прикрасити холодець, то додайте кільця відвареної моркви або зелень, або варене яйце. Заливайте усе це бульйоном, чекайте, поки охолоне, а потім переставте контейнери у холодильник на 7-10 годин.

Простий рецепт холодцю (скріншот)



Холодець у мультиварці - неймовірно простий рецепт

Аби приготувати холодець без желатину, вам знадобляться такі продукти:

2 свині ніжки

500 грамів курятини

500 г свинини

1 цибулина

1 морква

5 горошин запашного перцю

4 зубчики часнику

1 лавровий лист

сіль (в залежності від ваших смакових вподобань).

Цей холодець готується дуже легко. Промийте та почистіть від бруду та зайвого свинячі ніжки, вимочіть їх у воді протягом години. Інше м'ясо наріжте та викладіть у чашу мультиварки, потім додайте туди вимочені ніжки, цілі очищені моркву та цибулину, перець та сіль. Води потрібно додати стільки, аби вона була на 2-3 сантиметри вище за м'ясо.

Потім вмикайте режим "Тушкування" та залишайте усе це на 5 годин. Після цього дістаньте ніжки та м'ясо, наріжте його вже для подачі з холодцем. Розкладіть шматочки у форми, залийте бульйоном.

Коли холодець вже не буде гарячим, переставте його у холодильник та залиште на ніч.