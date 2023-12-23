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Как варить холодец, чтобы было быстро и вкусно: полезные советы

Секреты идеального холодца (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Холодец - традиционное украинское блюдо, которое готовится на праздники и другие важные события. Его делают из мяса, костей, бульона и других ингредиентов. Холодец вкусный и питательный, а также содержит много белка. Если вы хотите приготовить вкусный и прозрачный холодец, важно придерживаться некоторых советов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о секретах вкусного холодца и называет два простых рецепта холодца, благодаря которым ваше праздничное блюдо точно застынет и поразит всех гостей.

При написании материала были использованы источники: сайты Shuba и "Прості рецепти".

Как приготовить холодец- советы опытных хозяек

Выбирайте качественное мясо. Для холодца лучше использовать свежее мясо с высоким содержанием коллагена, например свиные ножки, крылья или хвосты.

Варите мясо на медленном огне. Именно это поможет бульону стать наваристым и прозрачным.

Добавьте в бульон лук, морковь, лавровый лист и перец. Они придадут холодцу аромат и вкус.

Снимайте пену с бульона в течение всего времени варки. Это поможет сделать холодец прозрачным.

Перед тем, как слить бульон, процедите его через сито. Это поможет удалить мелкие частицы и кости.

Если вы хотите приготовить холодец быстро, вы можете использовать желатин. Желатин придаст блюду густоты и поможет ему застыть быстрее.

Вымачивайте мясо перед варкой. Так вы обеспечите чистоту бульона, ведь в мясе будет меньше крови.

Не оставляйте холодец застывать в теплом месте. Для этого лучше всего переложить блюдо в холодильник. А на балконе холодец может испортиться, особенно при морозе или во время перепада температур.

Как приготовить вкусный холодец (фото: freepik.com)

Быстрый холодец с желатином - рецепт

Вам понадобятся следующие продукты:

  • 0,5 кг любого мяса (подойдет курица, индейка, свинина или говядина)
  • 1 литр воды
  • 1 луковица
  • 2 лавровых листа
  • 2-3 гвоздики
  • 15 граммов желатина
  • 5 горошин душистого перца
  • соль (регулируйте количество в зависимости от ваших предпочтений).

Начнем приготовление. Замочите на 4 часа мясо, затем переложите его в большую кастрюлю, добавьте воду, очищенный лук, гвоздику и перец. Доведите все это до кипения, а затем убавьте огонь и оставьте будущий холодец вариться еще на два часа.

В течение этого времени снимайте пену и следите, чтобы бульон не кипел. Когда мясо будет готово, подсолите бульон. Затем достаньте мясо и нарежьте его. А бульон нужно процедить, чтобы он был прозрачным.

Затем смешайте желатин с водой и оставьте его на 10-15 минут. Тем временем поставьте бульон на огонь, подсолите его и дождитесь, пока он закипит. Вливайте желатин, делайте это постепенно и постоянно мешайте бульон.

Мясо нужно разложить по формам (мискам, контейнерам и т.п.). Если хотите украсить холодец, то добавьте кольца отварной моркови или зелень, или вареное яйцо. Заливайте все это бульоном, ждите, пока остынет, а затем переставьте контейнеры в холодильник на 7-10 часов.

Простой рецепт холодца (скриншот)


Холодец в мультиварке - невероятно простой рецепт

Чтобы приготовить холодец без желатина, вам понадобятся следующие продукты:

  • 2 свиные ножки
  • 500 граммов курятины
  • 500 г свинины
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 5 горошин душистого перца
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 лавровый лист
  • соль (в зависимости от ваших вкусовых предпочтений).

Этот холодец готовится очень легко. Промойте и почистите от грязи и всего лишнего свиные ножки, вымочите их в воде в течение часа. Остальное мясо нарежьте и выложите в чашу мультиварки, затем добавьте туда вымоченные ножки, целые морковь и луковицу, перец и соль. Воды нужно добавить столько, чтобы она была на 2-3 сантиметра выше мяса.

Затем включите режим "Тушения" и оставляйте все это на 5 часов. После этого достаньте ножки и мясо, нарежьте его для подачи с холодцом. Разложите кусочки в формы, залейте бульоном.

Когда холодец уже не будет горячим, переставьте его в холодильник и оставьте на ночь.

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