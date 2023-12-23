Как варить холодец, чтобы было быстро и вкусно: полезные советы

Холодец - традиционное украинское блюдо, которое готовится на праздники и другие важные события. Его делают из мяса, костей, бульона и других ингредиентов. Холодец вкусный и питательный, а также содержит много белка. Если вы хотите приготовить вкусный и прозрачный холодец, важно придерживаться некоторых советов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о секретах вкусного холодца и называет два простых рецепта холодца, благодаря которым ваше праздничное блюдо точно застынет и поразит всех гостей.
При написании материала были использованы источники: сайты Shuba и "Прості рецепти".
Выбирайте качественное мясо. Для холодца лучше использовать свежее мясо с высоким содержанием коллагена, например свиные ножки, крылья или хвосты.
Варите мясо на медленном огне. Именно это поможет бульону стать наваристым и прозрачным.
Добавьте в бульон лук, морковь, лавровый лист и перец. Они придадут холодцу аромат и вкус.
Снимайте пену с бульона в течение всего времени варки. Это поможет сделать холодец прозрачным.
Перед тем, как слить бульон, процедите его через сито. Это поможет удалить мелкие частицы и кости.
Если вы хотите приготовить холодец быстро, вы можете использовать желатин. Желатин придаст блюду густоты и поможет ему застыть быстрее.
Вымачивайте мясо перед варкой. Так вы обеспечите чистоту бульона, ведь в мясе будет меньше крови.
Не оставляйте холодец застывать в теплом месте. Для этого лучше всего переложить блюдо в холодильник. А на балконе холодец может испортиться, особенно при морозе или во время перепада температур.
Вам понадобятся следующие продукты:
Начнем приготовление. Замочите на 4 часа мясо, затем переложите его в большую кастрюлю, добавьте воду, очищенный лук, гвоздику и перец. Доведите все это до кипения, а затем убавьте огонь и оставьте будущий холодец вариться еще на два часа.
В течение этого времени снимайте пену и следите, чтобы бульон не кипел. Когда мясо будет готово, подсолите бульон. Затем достаньте мясо и нарежьте его. А бульон нужно процедить, чтобы он был прозрачным.
Затем смешайте желатин с водой и оставьте его на 10-15 минут. Тем временем поставьте бульон на огонь, подсолите его и дождитесь, пока он закипит. Вливайте желатин, делайте это постепенно и постоянно мешайте бульон.
Мясо нужно разложить по формам (мискам, контейнерам и т.п.). Если хотите украсить холодец, то добавьте кольца отварной моркови или зелень, или вареное яйцо. Заливайте все это бульоном, ждите, пока остынет, а затем переставьте контейнеры в холодильник на 7-10 часов.
Чтобы приготовить холодец без желатина, вам понадобятся следующие продукты:
Этот холодец готовится очень легко. Промойте и почистите от грязи и всего лишнего свиные ножки, вымочите их в воде в течение часа. Остальное мясо нарежьте и выложите в чашу мультиварки, затем добавьте туда вымоченные ножки, целые морковь и луковицу, перец и соль. Воды нужно добавить столько, чтобы она была на 2-3 сантиметра выше мяса.
Затем включите режим "Тушения" и оставляйте все это на 5 часов. После этого достаньте ножки и мясо, нарежьте его для подачи с холодцом. Разложите кусочки в формы, залейте бульоном.
Когда холодец уже не будет горячим, переставьте его в холодильник и оставьте на ночь.
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