Як увімкнути приховані теми в Windows 11

Усього існує шість тем, включаючи "Квіти", "Планети" та “Захід” у світлій та темній версіях, які включають барвисті шпалери та користувальницькі акцентні кольори. Вони є доповненням до тем за замовчуванням, доступним у Windows 11.

Якщо ви хочете оновити свій робочий стіл новими шпалерами, ви можете відредагувати реєстр, щоб увімкнути ці нові барвисті теми. Єдина вимога - комп'ютер повинен працювати під керуванням Windows 11 22H2.

Як увімкнути приховані теми у Windows 11

Щоб увімкнути приховані теми у Windows 11 22H2, виконайте такі дії:

Відкрийте "Пуск" у Windows 11

Знайдіть regedit і клацніть верхній результат, щоб відкрити реєстр

Перейдіть наступним шляхом: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device

Клацніть правою кнопкою миші ключ пристрою, виберіть "Новий" та виберіть опцію "Ключ"

Назвіть новостворений ключ Education та натисніть Enter

Клацніть правою кнопкою миші по створеному ключу, виберіть "Створити" і натисніть "Значення DWORD (32 біта)"

Назвіть знову створений ключ EnableEduThemes та натисніть Enter

Двічі клацніть ключ EnableEduThemes і змініть значення з 0 на 1

Натисніть кнопку ОК

Перезавантажте комп'ютер



Як увімкнути приховані теми у Windows 11 (фото: Pureinfotech)

Після виконання цих кроків приховані теми будуть увімкнені на вашому комп'ютері. Ви можете знайти та застосувати ці секретні теми Windows 11 у розділі Налаштування, Персоналізація та Теми.

Якщо після перезавантаження комп'ютера ви не бачите теми, зачекайте кілька хвилин, доки вони не з'являться.

Якщо інструкції не працюють на вашому комп'ютері, ви можете завантажити теми безпосередньо з Microsoft Store: