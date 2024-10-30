Всего существует шесть тем, включая "Цветы", "Планеты" и “Закаты” в светлой и темной версиях, которые включают красочные обои и пользовательские акцентные цвета. Они являются дополнением к темам по умолчанию, уже доступным в Windows 11.

Если вы хотите обновить свой рабочий стол новыми обоями, вы можете отредактировать реестр, чтобы включить эти новые красочные темы. Единственное требование - компьютер должен работать под управлением Windows 11 22H2.

Как включить скрытые темы в Windows 11

Чтобы включить скрытые темы в Windows 11 22H2, выполните следующие действия:

Откройте "Пуск" в Windows 11

Найдите regedit и щелкните верхний результат, чтобы открыть реестр

Перейдите по следующему пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device

Щелкните правой кнопкой мыши ключ устройства, выберите "Новый" и выберите опцию "Ключ"

Назовите вновь созданный ключ Education и нажмите Enter

Щелкните правой кнопкой мыши по только что созданному ключу, выберите "Создать" и нажмите параметр "Значение DWORD (32 бита)"

Назовите вновь созданный ключ EnableEduThemes и нажмите Enter

Дважды щелкните ключ EnableEduThemes и измените его значение с 0 на 1

Нажмите кнопку ОК

Перезагрузите компьютер



Как включить скрытые темы в Windows 11 (фото: Pureinfotech)

После выполнения этих шагов скрытые темы будут включены на вашем компьютере. Вы можете найти и применить эти секретные темы Windows 11 в разделе Настройки, Персонализация и Темы.

Если после перезагрузки компьютера вы не видите темы, подождите несколько минут, пока они не появятся.

Если инструкции не работают на вашем компьютере, вы можете загрузить темы напрямую из Microsoft Store: