Як уникнути шахрайства при бронюванні житла через соцмережі

Останнім часом дедалі частіше трапляються випадки, коли під виглядом пропозиції затишних будиночків для відпочинку ховаються шахраї. Соцмережі стають зручним інструментом для таких махінацій, адже вигадані профілі легко створити.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як розпізнати шахраїв і зберегти спокій під час бронювання житла.

Чи варто переходити за посиланням у профілі?

Посилання у шапці профілю - це сигнал небезпеки, якщо воно веде до незнайомих ресурсів. Шахраї часто не публікують інформації про ціни, розташування чи доступні дати на сторінці. Натомість вони пропонують перейти за посиланням для перегляду деталей.

Такий крок може призвести до блокування вашого акаунту чи навіть списання коштів із вашої картки. Уникайте переходів за сумнівними посиланнями, адже справжні орендодавці зазвичай надають всю інформацію безпосередньо на сторінці.

Як визначити підозріло низьку ціну?

Сторінки шахраїв часто приваблюють користувачів значно нижчими цінами, ніж середні по ринку. Наприклад, якщо вартість житла на 40–70% нижча за інші пропозиції, це має насторожити.

Низька ціна - популярний спосіб маніпуляції, щоб швидше знайти жертву. Перевірте подібні оголошення на інших ресурсах і порівняйте ціни. Краще переплатити за надійність, ніж ризикувати своїми фінансами.

Шахраї активно використовують соцмережі та інтернет (фото: Freepik.com)

Як розпізнати шахрайську сторінку за її віком?

Часто шахрайські акаунти існують лише кілька тижнів чи місяців. Це дозволяє їм уникати викриття, а потім зникати без сліду. Перевірте дату створення сторінки та активність у публікаціях.

Старі акаунти можуть також бути підробленими, тому варто звертати увагу й на інші деталі. Комплексна перевірка допоможе розпізнати небезпеку.

Чи реальні фото і контент на сторінці?

Шахраї часто крадуть фотографії з реальних профілів або використовують контент, створений штучним інтелектом. Останній варіант можна впізнати за "загладженими" зображеннями, які більше нагадують малюнки.

Якщо фото здаються занадто ідеальними чи невідповідними до опису, це привід задуматися. Запитайте у власника додаткові фото чи відео з конкретними деталями, які важко підробити. Реальний орендодавець без проблем надасть таку інформацію.

Чи можна довіряти кількості підписників?

Кількість підписників уже давно не є ознакою надійності сторінки. Шахраї використовують боти для штучного збільшення аудиторії. Перегляньте підписників: якщо серед них багато акаунтів без фото та активності, це свідчить про підробку.

Розпізнаванню шахраїв допомагає впізнання їхніх типових трюків (фото: Freepik.com)

Чи можна перевірити відгуки?

Шахраї часто копіюють відгуки з реальних сторінок, публікуючи їх у себе. У більшості випадків такі відгуки неможливо клікнути, бо вони не прив’язані до реальних профілів.

Перевірте, чи активні відмічені користувачі, або навіть напишіть їм, щоб дізнатися деталі. Це допоможе зрозуміти, чи справжні враження гостей.

Чи відповідає заявлене місце розташуванню?

Шахраї часто публікують зображення будиночків із Карпат, які насправді знаходяться в Альпах чи на Балі. Запитайте точну адресу чи геолокацію та перевірте, чи відповідає вона фото.

Також зверніть увагу на рослинність і ландшафт на зображеннях, щоб визначити їхню реалістичність. Справжній орендодавець надасть детальну інформацію без вагань.