Как избежать мошенничества при бронировании жилья через соцсети

В последнее время все чаще случаются случаи, когда под видом предложения уютных домиков для отдыха прячутся мошенники. Соцсети становятся удобным инструментом для таких махинаций, ведь вымышленные профили легко создать.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как распознать мошенников и сохранить спокойствие при бронировании жилья.

Следует ли переходить по ссылке в профиле?

Ссылка в шапке профиля - это сигнал опасности, если она ведет к незнакомым ресурсам. Мошенники часто не публикуют информацию о ценах, местоположениях или доступных датах на странице. Они предлагают перейти по ссылке для просмотра деталей.

Такой шаг может привести к блокированию вашего аккаунта или даже списанию средств с вашей карты. Избегайте переходов по сомнительным ссылкам, ведь настоящие арендодатели обычно предоставляют всю информацию непосредственно на странице.

Как определить подозрительно низкую цену?

Страницы мошенников часто привлекают пользователей значительно более низкими ценами, чем средние по рынку. Например, если стоимость жилья на 40-70% ниже других предложений, это должно насторожить.

Низкая цена - популярный способ манипуляции, чтобы быстрее найти жертву. Проверьте подобные объявления на других ресурсах и сравните цены. Лучше переплатить за надежность, чем рисковать своими деньгами.

Мошенники активно используют соцсети и интернет (фото: Freepik.com)

Как распознать мошенническую страницу по возрасту?

Часто мошеннические аккаунты существуют всего несколько недель или месяцев. Это позволяет им избегать разоблачения, а затем исчезать без следа. Проверьте дату создания страницы и активность публикаций.

Старые аккаунты могут быть поддельными, поэтому следует обращать внимание и на другие детали. Комплексная проверка поможет распознать опасность.

Есть ли реальные фото и контент на странице?

Мошенники часто воруют фотографии из реальных профилей или используют контент, созданный искусственным интеллектом. Последний вариант можно узнать по "сглаженным" изображениям, больше напоминающим рисунки.

Если фото кажется слишком идеальным или несоответствующим описанию, это повод задуматься. Спросите у владельца дополнительные фото или видео с конкретными деталями, которые трудно подделать. Реальный арендодатель без проблем предоставит такую информацию.

Можно ли доверять количеству подписчиков?

Количество подписчиков уже давно не является признаком надежности страницы. Мошенники используют боты для искусственного увеличения аудитории. Просмотрите подписчиков: если среди них много аккаунтов без фото и активности, это свидетельствует о подлоге.

Распознаванию мошенников помогает опознание их типичных трюков (фото: Freepik.com)

Можно ли проверить отзывы?

Мошенники часто копируют отзывы с реальных страниц, публикуя их у себя. В большинстве случаев такие отзывы невозможно кликнуть, потому что они не привязаны к реальным профилям.

Убедитесь, что активные отмеченные пользователи или даже напишите им, чтобы узнать детали. Это поможет понять, настоящие ли впечатления гостей.

Соответствует ли заявленное место расположению?

Мошенники часто публикуют изображения домиков из Карпат, которые действительно находятся в Альпах или на Бали. Спросите точный адрес или геолокацию и проверьте, соответствует ли она фото.

Также обратите внимание на растительность и ландшафт на изображениях, чтобы определить их реалистичность.