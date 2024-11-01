Як уникнути безладу в маленькій оселі: 8 порад, про які варто пам'ятати

Дотримуватися мінімалізму

Хоча вам не обов'язково вдаватися до нудного простору, ідея полягає в тому, щоб демонструвати речі, які ви любите найбільше, а не заставляти полиці купою декору.

З цього аспекту тісний простір може навіть принести користь. Адже такі умови змушують купувати свідомо, лише справді потрібні речі. Крім цього, менша кількість декоративних елементів полегшує прибирання.

Знайти місце для зберігання креативно

Зберігання речей - найбільша проблема в крихітних оселях, тому важливо передбачити додаткові можливості у вашому просторі. Як зазначають дизайнери інтер'єру, необхідно ретельно продумати системи зберігання.

Хоча кошики, ящики або візки можуть допомогти уникнути безладу в маленькому приміщенні, важливо правильно підібрати розмір, щоб не захаращувати простір.

Використовувати вертикальний простір

Щоб звільнити простір підлоги та зберегти поверхні чистими, можна використовувати вертикальний простір, тобто стіни. Це дозволить зберігати речі у тісному приміщенні без безладу.

Настінні органайзери та полички особливо ефективні на кухнях і у ванних кімнатах, а гачки дають змогу розвісити щоденний одяг.

Використання полиць зменшує безлад в тісній оселі (ілюстративне фото: Freepik)

Обирати багатофункціональні меблі

Щоб використати тісний простір по-максимуму, рекомендують обирати багатофункціональні меблі. Наприклад, пуфи чи диван з шухлядами, або письмовий стіл з полицями. Це допоможе мати місце для зберігання, не використовуючи багато простору.

Виділити місце для кожного типу речей

Щоб уникнути безладу в тісній оселі, все повинно мати своє місце для зберігання. Це не лише полегшує прибирання, а й дозволяє контролювати кількість речей та визначати дійсно необхідні.

Водночас важливо класти річ на своє місце після кожного прибирання. Інакше це призведе до швидкого захаращення.

Створити зони для різної активності

Крихітні будинки часто мають відкрите планування, що допомагає створити відчуття більшого простору. Коли простори починають перетікати один в інший, може виникнути відчуття хаосу.

Створення зон для різних видів діяльності допомагає розставити все на свої місця, щоб легше залишатися організованим та уникнути безладу.

Регулярно перебирати речі

З роками речей - одягу, меблів, декор - може ставати більше, що призводить не лише до дисонансу стилів в інтер'єрі, а й до більш практичної проблеми. А саме безладу.

Щоб підтримувати порядок в тісному приміщенні, радять регулярно оцінювати всі предмети та залишати потрібні. Це допоможе створити маленький, але комфортний простір без захаращень.

Регулярне сортування речей допоможе уникнути захаращення (ілюстративне фото: Freepik)

Оцифровувати папери

Хоча фотографії в рамці та паперові сувеніри викликають ностальгію, оцифрування допоможе звільнити місце в тісній оселі. Щоб не втратити електронні версії, обов'язково створюйте резервні копії відсканованих паперів та зберігайте їх на двох окремих пристроях.